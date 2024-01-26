«سباق المراكز» في ختام الدور الأول لدوري الطائرة



معتصم عبدالله (دبي)



يتصدر سباق ترتيب المراكز، ختام الدور الأول لدوري الرجال لكرة الطائرة، والذي يشهد يوم السبت مباريات شباب الأهلي والوصل، بني ياس وعجمان، حتا والجزيرة، والعين والنصر، وتنطلق في الساعة السابعة مساءً.

ويملك شباب الأهلي المتصدر 10 انتصارات و28 نقطة، وبني ياس «الوصيف» 9 انتصارات و26 نقطة، والوصل «الثالث» 8 انتصارات و19 نقطة، والجزيرة الرابع 7 انتصارات و24 نقطة، وضمنت هذه الفرق التأهل إلى المرحلة الثانية «البلاي أوف».

ويقضي نظام الدوري في الدور الثاني بلعب الفرق الأربعة المتأهلة مباريات إقصائية «البلاي أوف»، بحيث يلعب صاحب المركز الأول في الدور الأول مع الرابع مباراتين ذهاباً وإياباً، والثاني مع الثالث مباراتين ذهاباً وإياباً، ويلعب الفائزان لتحديد المركز الأول، فيما يلعب الخاسران على المركز الثالث.

في المقابل، تلعب بقية الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في الدور الأول، وتشمل العين والنصر وعجمان وحتا مباريات المرحلة الثانية لتحديد الترتيب النهائي للمراكز، حيث يلعب الخامس مع الثامن، والسادس مع السابع.

مباريات السبت



شباب الأهلي – الوصل 19:00

بني ياس – عجمان 19:00

حتا – الجزيرة 19:00

العين – النصر 19:00

ترتيب الصدارة



1- شباب الأهلي 10 انتصارات 28 نقطة

2- بني ياس 9 انتصارات 26 نقطة

3- الوصل 8 انتصارات 19 نقطة

4- الجزيرة 7 انتصارات 24 نقطة