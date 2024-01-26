عبد اللطيف يواجه بطل صربيا في «البرتغال للجودو»



لشبونة (الاتحاد)

يخوض كريم عبد اللطيف لاعب منتخب الجودو مباراة، الأحد، أمام الصربي أجاجيف باجسانجور في وزن تحت 73 كجم، ضمن بطولة البرتغال «جراند بري» للجودو التي يستضيفها الاتحاد البرتغالي بمدينة «أوديفيلاس»، بإشراف الاتحاد الدولي، والبالغ جوائزها 100 ألف يورو، بمشاركة 624 لاعباً ولاعبة يمثلون 90 دولة.

ووضعت قرعة «الوزن الثقيل» لاعبنا جريجوري أرام، في مواجهة الفرنسي هيربيير تيو، في وزن تحت 90 كجم، في ختام البطولة غداً، فيما يبدأ لاعبنا معروف عمر المشاركة الأولى، في تمهيدي وزن فوق 100 كجم، مع الفائز من لقاء الفنزويلي أميزكيتا لويس، والألماني كوني لوسيني.