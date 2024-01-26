هيثم بن صقر يتوج ايوارت بطلاً للمرحلة الأولى من طواف الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

توج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء الدراج جيمس ايوارت بطلاً للمرحلة الأولى لطواف الشارقة الدولي«الحصن» اليوم بقلعة كلباء حيث تنافس المشاركون في قطع مسافة 134,46 كلم انطلاقاً من حصن الشارقة ونهاية في قلعة كلباء وسط تفاعل كبير من الجمهور في مختلف المواقع التي مر عليها الدراجون.

وشارك في تكريم الفائزين الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات والشيخ صقر بن هيثم بن صقر القاسمي، وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية الدراج جيمس ايوارت من فريق تيرنجانو، والثاني أنس العابدية من فريق نادي أبوظبي للدراجات والثالث ايريك مانيزابايو من رواندا.

أما بالنسبة لقمصان التميز فقد حصل جيمس ايوارت من فريق تيرنجانو على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، فيما حصل جيمس ايوارت من تيرنجانو على القميص الأخضر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، فيما حصل أنس العابدية من نادي أبوظبي للدراجات على القميص الأحمر لصاحب أفضل معدل سرعة برعاية بلدية الشارقة، أما القميص الأبيض برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة فقد فاز به محمد المطيوعي من منتخب الإمارات، أما قميص عَلم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة فقد حصل عليه الدراج محمد المطيوعي من منتخب الإمارات.