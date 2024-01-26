كلوب.. الخبر الصادم!

ليفربول (أ ف ب)

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب في خبر صادم، أنه سيترك ليفربول الإنجليزي لكرة القدم في نهاية الموسم، أي قبل عام على نهاية عقده مع النادي الذي تسلم الإشراف عليه منذ 2015.

وفي مقابلة مع موقع ليفربول، قال ابن الـ56 عاماً: يمكنني أن أتفهم بأنها صدمة للكثير من الناس في هذه اللحظة، عندما تسمعونه «الخبر» للمرة الأولى، لكن من الواضح أن بإمكاني تفسيره أو على الأقل محاولة شرحه.

وأضاف: «أنا أحب كل شيء في هذا النادي، أحب كل شيء في المدينة، أحب كل شيء في مشجعينا، أحب الفريق، أحب الطاقم، أحب كل شيء، لكن أن أتمكن من اتخاذ هذا القرار «رغم هذا الحب»، يظهر لكم أني مقتنع بأنه هو القرار الذي يجب أن أتخذه.

وبرر «الأمر هو أن، كيف يمكنني أن أوضح ذلك، طاقتي نفدت، ليس لدي أي مشكلة الآن، من الواضح أني كنت أعرف منذ فترة طويلة أني سأضطر إلى الإعلان عن ذلك في وقت ما، لكني بخير الآن، أعرف أني لا أستطيع القيام بهذه المهمة مراراً وتكراراً.

ويأتي إعلان كلوب وليفربول في صدارة الدوري الممتاز، بعد 21 مرحلة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي لعب مباراة أقل.

ويبقى اسم المدرب السابق لماينتس وبوروسيا دورتموند خالداً في تاريخ النادي، بعدما منحه في 2020 لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 1990، وأهداه لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 ووصل معه إلى النهائي مرتين أيضاً عامي 2018 و2022، إضافة إلى إحراز الكأس الإنجليزية «2022» وكأس الرابطة «2022»، والكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية «2019».

وقبل يوم من هذا الإعلان الصادم، أصرّ كلوب أنّه من المبكر جداً الحديث عن إمكانية تحقيق رباعية تاريخية، غداة بلوغ «الحمر» نهائي كأس الرابطة، بتغلبهم على فولهام 3-2 في مجموع المباراتين.

وامتلك ليفربول فرصة ذهبية للظفر بأربعة ألقاب في موسم واحد قبل عامين، بعدما تغلب في المباراة النهائية لكأس الرابطة على تشيلسي، علماً أن الفريقين يلتقيان مجدداً في نهائي المسابقة في 25 فبراير المقبل على ملعب ويمبلي الشهير.

اكتفى فريق أنفيلد بثنائية محلية، بعدما هزم مجدداً تشيلسي في نهائي الكأس، في حين خسر بشق الأنفس سباق الدوري أمام مانشستر سيتي في المرحلة الأخيرة، كما سقط على يد ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحارب ليفربول مجدداً على أربع جبهات هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب الدوري، وبلغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، فيما يستعد لمواجهة نوريتش سيتي من الدرجة الثانية في الدور الرابع من كأس إنجلترا، إلى تأهله لنهائي كأس الرابطة.

وقال كلوب: لم أفكرّ بالأمر «الفوز بالرباعية» بصراحة لأننا لا نزال بعيدين عن الوصول إلى أربع نهائيات، لقد تأهلنا إلى نهائي واحد، لا معنى للتخطيط للنهائي التالي، قبل أن تلعب الأول.