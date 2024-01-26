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الرياضة

بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد تصل محطة الختام

بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد تصل محطة الختام
27 يناير 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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تختتم اليوم بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد التي تقام فعالياتها ضمن مهرجان أبوظبي البحري، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وينظمه النادي على مدى 11 يوماً، ويتضمن 15 بطولة ونشاطاً وفعاليات متعددة، تستهدف 6 آلاف مشارك.
وبعد 3 أيام من المنافسات في رحلة صيد أسماك الكنعد، بمشاركة أكثر من 500 قارب وزورق، تصل البطولة إلى المحطة الأخيرة التي تشهد تحديد أوزان الأسماك التي تم صيدها من المشاركين، والإعلان عن النتائج النهائية، ليتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.
وافتتحت بطولة أبوظبي الكبرى بصيد الكنعد، فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، لتتوالى بعدها الأنشطة المختلفة، وفق البرنامج المعد، والذي يشتمل على بطولات لفعاليات وسباقات تقليدية وتراثية، وأخرى رياضات حديثة.
من جانبه، أشاد ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالمشاركة الكبيرة في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، والتي شكلت افتتاحاً مميزاً لمهرجان أبوظبي البحري، لما يحمله صيد أسماك الكنعد من خصوصية في موسم صيده بأبوظبي، يستعيد من خلاله كل مشارك طبيعة حياة الأجداد والآباء في الماضي، وما يقدمه ركوب البحر من خيرات.
وقال: الفعاليات التراثية دائماً تجد التجاوب والتفاعل من المهتمين والمشاركين، ولها ارتباط عميق باهتمام الشباب، ونحرص في نادي أبوظبي للرياضات البحرية على تنظيم الأنشطة التراثية بهدف إفساح المجال للأجيال الجديدة، للتعرف على تفاصيل هذا الإرث، وتعزيز الجهود الرامية للحفاظ عليه، وتكريس ثقافة الارتباط به في كل المجالات.

أبوظبي
بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد
بطولة أبوظبي لصيد الكنعد
صيد الكنعد
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