«التجديف الحديث» يبحر في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستأنف من جديد، منافسات بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث التي تقام تحت مظلة إتحاد الشراع والتجديف الحديث ضمن الموسم الرياضي 2023-2024، ويستضيف نادي أبوظبي للرياضات البحرية على مياه كاسر الأمواج منافسات الجولة الثانية من بطولة الامارات 2023-2024 يوم غد بعد النجاح اللافت لمنافسات الجولة الأولى.

وتنتقل البطولة 3 فبراير الى جزر دبي التي تستضيف منافسات الجولة الثالثة، فيما تعود الفجيرة لاستضافة الجولة الرابعة 17 فبراير المقبل.

وتعد بطولة الإمارات، الرافد الرئيس لتغذية المنتخبات الوطنية وإاكتشاف المواهب وتأهيل نجوم ونجمات المنتخبات الوطنية للمشاركات الخارجية مما أسهم في الحضور المميز لأبطالنا في المحافل العالمية والقارية والاقليمية.

ويتنافس المشاركون على القاب 14 فئة هي فردي وزوجي الناشئين 16 سنة وفردي وزوجي الشباب 18 سنة وفردي وزوجي تحت 23 سنة وفردي وزوجي فتيات تحت 18 سنة وفردي وزوجي الرجال وفردي وزوجي السيدات ورباعي سيدات ورباعي رجال.

وحققت قوارب التجديف العديد من الإنجازات في عام 2023 من بينها الحصول على 3 ميداليات في البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي في تايلاند وميداليتين ذهبيتين في «آسيوية» الصين، كما شاركت المنتخبات الوطنية في بطولة العالم للتجديف الشاطئي بإيطاليا ودورة الألعاب الآسيوية في هانجتشو.