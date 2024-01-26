500 لاعب في مشروع مواهب المستقبل للجولف

أبوظبي (وام)

أكد اللواء طيار (م) عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف وجود استراتيجية متكاملة لاكتشاف المواهب في المدارس من خلال برنامج يتم تنفيذه في 26 مدرسة في جميع إمارات الدولة بداية من رأس الخيمة وصولاً إلى أبوظبي والعين، بالتعاون والتنسيق مع قطاعي التعليم الحكومي والخاص بالدولة.

وقال: «هناك 500 لاعب ولاعبة يتدربون لفترة 8 أسابيع بمعدل حصتين في الأسبوع، ونأمل أن نوفر لهم المناخ المناسب، ومن خلالهم نكتشف بعض المواهب للمستقبل لينتقلوا بعد ذلك إلى برنامج «صقور المستقبل»، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي لهذا البرنامج، ونتوجه بالشكر والتقدير للمجلس لما يقدمه من دعم واهتمام بهذا البرنامج لتحقيق أهداف الاتحاد، ونحن في اتحاد الجولف نعمل وفق توجيهات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة للارتقاء بمستوى اللعبة ودعم تطلعات أبناء الإمارات».

وأوضح الهاشمي حرص الاتحاد على توفير المناخ المناسب لبناء قدرات اللاعبين انطلاقاً من استراتيجية تستشرف المستقبل لمصلحة المنتخبات الوطنية، لاسيما أن هناك شبه اكتفاء من البطولات العالمية للمحترفين. وقال: «توجهنا الآن يقوم على استقطاب البطولات المغذية للبطولات الكبرى لأن مستوى أبنائنا يجب أن يكون متماشياً مع هذه المستويات، ونطمح إلى زيادة عدد البطولات للهواة لدعم وصول أبناء الإمارات إلى مرحلة الاحتراف، وفخورون بوجود لاعبين من المحترفين في الدولة، ونسعى أن يصل العدد إلى 10 لاعبين من الذكور والإناث خلال السنوات الخمس القادمة، ونبني خططنا بناء على احتياجاتنا، والبطولات الكبيرة لها أدوار أخرى منها السياحي والاقتصادي، ونسعى لوجود أبناء الإمارات في منافسات مع المحترفين للاستفادة من تجاربهم واقتفاء أثرهم، وهذه كلها مراحل للتعلم، وأهدافنا مبنية على احتياجاتنا». وأشار إلى وجود عدد جيد من اللاعبين الآن يصل إلى ما يقارب 200 لاعب ولاعبة، مع الحرص على اكتشاف مجموعة من اللاعبين المميزين بفكر واضح.