طواف الشارقة يدشن «التاسعة بلوحة الحصن»

الشارقة (وام)

شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، انطلاق طواف الشارقة الدولي التاسع للدراجات الهوائية في مرحلته الأولى «الحصن» من أمام حصن الشارقة وحتى قلعة كلباء لمسافة 134،46 كيلومتر، وتبلغ مسافة السباق 503 كيلومترات، موزعة على 5 مراحل، وتتضمن طوافاً محلياً للشباب وسباقاً للمعاقين، ويستمر السباق حتى يوم الأربعاء المقبل بمشاركة 168 دراجاً من 21 دولة بما فيها دولة الإمارات إلى جانب: إيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، واليونان، وبلجيكا، والنمسا، والبرتغال، وفرنسا، والسعودية، وسلطنة عمان، والعراق، والبحرين، وماليزيا، وتايلاند، واليابان، ورواندا، وموريشوس، ومصر، والجزائر، والمغرب، ويتوزع الدراجون إلى: 9 منتخبات، و7 فرق من أوروبا و4 فرق من آسيا، وفريق من أفريقيا، و7 فرق من الإمارات. كما يشارك 48 دراجاً في طواف الشباب و15 متسابقاً في سباق المعاقين.

وتتوزع بقية مراحل السباق الذي يمر على عدد كبير من المعالم التراثية والحديثة بإمارة الشارقة، على مدى 4 أيام، حيث تنطلق المرحلة الثانية «الاستدامة»، صباح اليوم لمسافة 137،66 كلم من أمام مجموعة «بيئة» حتى «أجمل مكان» بالحمرية، بينما تنطلق المرحلة الثالثة للمحترفين «شاطئ الحيرة» صباح الغد لمسافة 10.12 كلم، حيث تبدأ وتنتهي أمام متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، كما تنطلق في نفس اليوم، المرحلة الأولى لطواف الشباب لمسافة 10.12 كلم من نفس المكان وتنتهي به أيضاً، فيما يقام سباق خاص بالمعاقين «ضد الساعة» في نفس اليوم لمسافة 10.12 كلم لفئتي الكراسي المتحركة «H» والدراجات الخاصة «C».

أما المرحلة الرابعة «الساحل الشرقي» للطواف الرئيس فتنطلق صباح الثلاثاء المقبل لمسافة 125.57 كلم، من أمام جامعة كلباء وتنتهي في استراحة السحب بخورفكان.. ويختتم الطواف بالمرحلة الخامسة والأخيرة «استراحة شيص» صباح الأربعاء المقبل لمسافة 95.08 كلم، وتبدأ من حديقة شيص وتنتهي في سفاري الشارقة بالذيد.

حضر انطلاق الطواف: الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الإتحاد العربي للدراجات، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومنصور بو عصيبه رئيس اتحاد الدراجات، وعدد من المسؤولين في قطاع الرياضة.