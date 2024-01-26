السبت 27 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور ترسم مشهد الختام اليوم

تتويج الفائزين في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور (من المصدر)
27 يناير 2024 01:08

مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تشهد نهائيات «التلواح الذهبي»
2603 رخص للصيد التقليدي بالصقور في 3 أشهر

تختتم اليوم، كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح في العاصمة أبوظبي، وانطلقت البطولة منذ 15 يوماً، بمشاركة أكثر من 600 صقار و3200 صقر، من مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى حضور كبير في فئة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ العدد 100 شوط، مقسمة على 7 فئات.
وتقام اليوم منافسات شوط كأس رئيس الدولة النهائي للفرخ فئة الشيوخ، وشوط كأس رئيس الدولة النهائي لفرخ فئة العامة المفتوح، وشوط كأس رئيس الدولة النهائي للفرخ فئة العامة الملاك.
وأسفرت منافسات اليوم قبل الأخير عن تتويج «7» لفريق «ام 7» بلقب شوط التلواح الذهبي للجرناس فئة الشيوخ، وتبعه «صعايب» للفريق نفسه، و«12» لفريق «إف 3»
وفي شوط التلواح الذهبي للجرناس فئة العامة المفتوح، ذهب اللقب إلى «مرشح» لسيف بن حريز الفلاسي، و«الوصافة» من نصيب «إكسبو 2020» لسالم بن ناصر الهاجير، وحل «عجيب» لسيف بن حريز الفلاسي في المركز الثالث.
وحلق «10» لعبد الله سالم بن شنه الكتبي، بلقب شوط التلواح الذهبي للجرناس فئة العامة ملاك، وتبعه «حرب» لعبد الله أحمد سعيد المزروعي، و«غيهبان» لسعيد عبد الله الفلاسي.
واختتمت منافسات أمس بإقامة أشواط الإنتاج المحلي، حيث ذهب لقب شوط الإنتاج المحلي للجير بيور فئة العامة إلى «إيه إم 9473» لسعيد هلال بن طراف، وتبعه «جلمود» لخلفان شافي صالح المنصوري، و«غازي» لحمد أحمدبن مجرن.
وتُوج «ام 4» لخلفان شافي صالح المنصوري، بلقب شوط الإنتاج المحلي للجير قرموشة فئة للعامة، وتبعه «خت سوده» لحمد أحمد بن مجرن، و«إتش 82» لحمد عبد الله الفلاسي.
توج الفائزين بأشواط التلواح الذهبي، سلطان إبراهيم المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وسط فرحة كبيرة من الأبطال الذي حلقوا بألقاب هذه الأشواط الكبيرة، فيما توج أبطال فئة الإنتاج المحلي، عيد المزروعي، نائب رئيس لجنة المسابقات بنادي أبوظبي للصقارين.

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الصيد بالصقور
نادي أبوظبي للصقارين
آخر الأخبار
«سهرة الأربعاء» أزمة جديدة بين راشفورد و«الشياطين»!
الرياضة
«سهرة الأربعاء» أزمة جديدة بين راشفورد و«الشياطين»!
اليوم 15:30
«بارالمبية غرب آسيا» ترفع علم النسخة الرابعة
الرياضة
«بارالمبية غرب آسيا» ترفع علم النسخة الرابعة
اليوم 15:00
العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم
الترفيه
العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم
اليوم 14:52
حرائق الغابات في كولومبيا دمرت 17 ألف هكتار
الأخبار العالمية
حرائق الغابات في كولومبيا دمرت 17 ألف هكتار
اليوم 14:44
«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»
الرياضة
«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©