كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور ترسم مشهد الختام اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

تختتم اليوم، كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح في العاصمة أبوظبي، وانطلقت البطولة منذ 15 يوماً، بمشاركة أكثر من 600 صقار و3200 صقر، من مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى حضور كبير في فئة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ العدد 100 شوط، مقسمة على 7 فئات.

وتقام اليوم منافسات شوط كأس رئيس الدولة النهائي للفرخ فئة الشيوخ، وشوط كأس رئيس الدولة النهائي لفرخ فئة العامة المفتوح، وشوط كأس رئيس الدولة النهائي للفرخ فئة العامة الملاك.

وأسفرت منافسات اليوم قبل الأخير عن تتويج «7» لفريق «ام 7» بلقب شوط التلواح الذهبي للجرناس فئة الشيوخ، وتبعه «صعايب» للفريق نفسه، و«12» لفريق «إف 3»

وفي شوط التلواح الذهبي للجرناس فئة العامة المفتوح، ذهب اللقب إلى «مرشح» لسيف بن حريز الفلاسي، و«الوصافة» من نصيب «إكسبو 2020» لسالم بن ناصر الهاجير، وحل «عجيب» لسيف بن حريز الفلاسي في المركز الثالث.

وحلق «10» لعبد الله سالم بن شنه الكتبي، بلقب شوط التلواح الذهبي للجرناس فئة العامة ملاك، وتبعه «حرب» لعبد الله أحمد سعيد المزروعي، و«غيهبان» لسعيد عبد الله الفلاسي.

واختتمت منافسات أمس بإقامة أشواط الإنتاج المحلي، حيث ذهب لقب شوط الإنتاج المحلي للجير بيور فئة العامة إلى «إيه إم 9473» لسعيد هلال بن طراف، وتبعه «جلمود» لخلفان شافي صالح المنصوري، و«غازي» لحمد أحمدبن مجرن.

وتُوج «ام 4» لخلفان شافي صالح المنصوري، بلقب شوط الإنتاج المحلي للجير قرموشة فئة للعامة، وتبعه «خت سوده» لحمد أحمد بن مجرن، و«إتش 82» لحمد عبد الله الفلاسي.

توج الفائزين بأشواط التلواح الذهبي، سلطان إبراهيم المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وسط فرحة كبيرة من الأبطال الذي حلقوا بألقاب هذه الأشواط الكبيرة، فيما توج أبطال فئة الإنتاج المحلي، عيد المزروعي، نائب رئيس لجنة المسابقات بنادي أبوظبي للصقارين.