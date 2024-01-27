الأحد 28 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجمة أميركا تنجو من «حادث خطير»

نجمة أميركا تنجو من «حادث خطير»
27 يناير 2024 07:51

كورتينا دامبيتسو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
احتدام المواجهة بين بايدن والجمهوريين حول الهجرة وأوكرانيا
انطلاق حوار عراقي أميركي لإنهاء مهمة التحالف الدولي


نجت نجمة التزلج الأميركية، ميكايلا شيفرين، متصدرة الترتيب العام لكأس العالم للسيدات، من حادث قويّ وخطير في سباق الانحدار الافتتاحي، في منتجع كورتينا دامبيتسو الإيطالي.
وفقدت شيفرين، 28 عاماً، توازنها أثناء قفزها، قبل واحدة من أصعب المنعطفات على مضمار ديلي توفاني الأولمبي، وانزلقت بكامل سرعتها نحو الشباك الجانبية.
وبقيت شيفرين مستلقية على الأرض إلى حين وصول الفريق الطبي، وبعد ذلك وقفت على قدميها، ولكن دون أن تحرك ساقها اليسرى.
وتوقف السباق لحوالي 20 دقيقة، حيث أخرجت شيفرين من الحلبة من خلال مروحية.
وأعربت شيفرين عن ارتياحها لعدم تعرضها للإصابة، وكتبت عبر حسابها على «إكس» (تويتر سابقا): «أريد أن أشكركم على دعمكم، وأطيب تمنياتكم بالشفاء، في الوقت الحالي، نرى ما يحدث يوماً بعد يوم».
وأضافت «أنا مرتاحة حقاً، لأن الأمر ليس بهذه الخطورة، رغم أنني أشعر بالألم في كل مكان».
وأوضحت أنها لن تبدأ السباقين الآخرين في برنامج مرحلة كورتينا يومي السبت والأحد، وسباق التعرج العملاق في كرونبلاتز «إيطاليا» الثلاثاء.
وختمت حديثها قائلة: «فضلاً عن هذا الموعد، لا يزال من الصعب تحديد في أي السباقات تشارك، أحتاج الى بعض الوقت مع فريقي لاستيعاب ما حدث».
وكانت شيفرين، بطلة العالم خمس مرات، وصاحبة الرقم القياسي بـ 95 انتصاراً، تخوض سباق الانحدار الثاني لها هذا الموسم.
سبق لها أن فازت بسبع جولات من بطولة العالم هذا الموسم، بما فيما سباق المنحدر الأخير في سان موريتس في ديسمبر الماضي.
ويغيب النرويجي ألكسندر أموت كلده، عما تبقى من الموسم، بعد تعرضه لحادث قويّ آخر في وينجن في وقت سابق من هذا الشهر.
كما شهدت منافسات الرجال إصابتين قويتين للنمساوي ماركو شفارتس، والفرنسي أليكسي بينتورو تبعدهما عما تبقى من الموسم.

 

إيطاليا
أميركا
التزلج
آخر الأخبار
فلسطيني يحمل كيس دقيق حصل عليه من شاحنة مساعدات قرب نقطة تفتيش إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
وزير العدل الفلسطيني لـ«الاتحاد»: قرارات «العدل الدولية» ملزمة ولا بد من وقف إطلاق النار
اليوم 01:02
جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر في فندق ماريوت ماركيز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
احتدام المواجهة بين بايدن والجمهوريين حول الهجرة وأوكرانيا
اليوم 01:01
مجلس النواب اللبناني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النواب اللبناني» يقر موازنة تتجاهل إصلاحات حاسمة
اليوم 01:01
مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتقادات فلسطينية لقرارات دول غربية بتعليق تمويل «الأونروا»
اليوم 01:01
الاضطرابات الاقتصادية زجت بـ40 مليون نسمة في براثن الفقر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجوع يهدد الأفغان في كل المقاطعات
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©