نجمة أميركا تنجو من «حادث خطير»

كورتينا دامبيتسو (أ ف ب)



نجت نجمة التزلج الأميركية، ميكايلا شيفرين، متصدرة الترتيب العام لكأس العالم للسيدات، من حادث قويّ وخطير في سباق الانحدار الافتتاحي، في منتجع كورتينا دامبيتسو الإيطالي.

وفقدت شيفرين، 28 عاماً، توازنها أثناء قفزها، قبل واحدة من أصعب المنعطفات على مضمار ديلي توفاني الأولمبي، وانزلقت بكامل سرعتها نحو الشباك الجانبية.

وبقيت شيفرين مستلقية على الأرض إلى حين وصول الفريق الطبي، وبعد ذلك وقفت على قدميها، ولكن دون أن تحرك ساقها اليسرى.

وتوقف السباق لحوالي 20 دقيقة، حيث أخرجت شيفرين من الحلبة من خلال مروحية.

وأعربت شيفرين عن ارتياحها لعدم تعرضها للإصابة، وكتبت عبر حسابها على «إكس» (تويتر سابقا): «أريد أن أشكركم على دعمكم، وأطيب تمنياتكم بالشفاء، في الوقت الحالي، نرى ما يحدث يوماً بعد يوم».

وأضافت «أنا مرتاحة حقاً، لأن الأمر ليس بهذه الخطورة، رغم أنني أشعر بالألم في كل مكان».

وأوضحت أنها لن تبدأ السباقين الآخرين في برنامج مرحلة كورتينا يومي السبت والأحد، وسباق التعرج العملاق في كرونبلاتز «إيطاليا» الثلاثاء.

وختمت حديثها قائلة: «فضلاً عن هذا الموعد، لا يزال من الصعب تحديد في أي السباقات تشارك، أحتاج الى بعض الوقت مع فريقي لاستيعاب ما حدث».

وكانت شيفرين، بطلة العالم خمس مرات، وصاحبة الرقم القياسي بـ 95 انتصاراً، تخوض سباق الانحدار الثاني لها هذا الموسم.

سبق لها أن فازت بسبع جولات من بطولة العالم هذا الموسم، بما فيما سباق المنحدر الأخير في سان موريتس في ديسمبر الماضي.

ويغيب النرويجي ألكسندر أموت كلده، عما تبقى من الموسم، بعد تعرضه لحادث قويّ آخر في وينجن في وقت سابق من هذا الشهر.

كما شهدت منافسات الرجال إصابتين قويتين للنمساوي ماركو شفارتس، والفرنسي أليكسي بينتورو تبعدهما عما تبقى من الموسم.