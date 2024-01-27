حسام حسن مدرباً لفيوتشر

القاهرة (أ ف ب)



تعاقد مودرن فيوتشر صاحب المركز الحادي عشر في الدوري المصري، مع المدرب حسام حسن، خلفاً للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو «المقال» من منصبه بسبب تراجع النتائج.

وقال فيوتشر في بيان على صفحته الرسمية: «قرر مجلس إدارة مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، تعيين حسام حسن مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتوأمه إبراهيم حسن مديراً للكرة».

وأضاف «تم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة، تم خلالها الاتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة».

ويملك التوأم حسام وإبراهيم حسن العديد من التجارب التدريبية، أهمها منتخب الأردن، وأندية الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي.

وكان فيوتشر أعلن إقالة مدربه فورموسينيو من منصبه، عقب إقصاء الفريق من كأس رابطة الأندية المصرية.

وقرر فيوتشر توجيه الشكر إلى مدربه، عقب اجتماع طارئ عقده مجلس الإدارة.

وتولي فورموسينيو مسؤولية تدريب فيوتشر نهاية الموسم الماضي، خلفاً لعلي ماهر الذي انتقل إلى تدريب المصري.

وقاد المدرب البرتغالي فيوتشر في 17 مباراة في الدوري وكأس الاتحاد الأفريقي وكأس مصر والكأس السوبر المحلية، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وتعادل في اثنتين، وخسر في 7 مباريات.

ويحتل فيوتشر المركز الحادي عشر في الدوري برصيد 13 نقطة، وحل وصيفاً في السوبر المحلية التي أقيمت بالإمارات في ديسمبر الماضي، بخسارته أمام الأهلي في المباراة النهائية.

وسبق لفورموسينيو أن عمل مساعداً في مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين، لمواطنه جوزيه مورينيو «المقال» مؤخراً من تدريب روما الإيطالي.