«السيتي» يفك العقدة في «الزيارة السادسة»

لندن (أ ف ب)



فك مانشستر سيتي «حامل اللقب» عقدته على الملعب الجديد لنادي توتنهام هوتسبر، عندما تغلب على الفريق اللندني 1-0، وبلغ الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين «السيتي» بفوزه إلى مدافعه الدولي الهولندي نايثن آكي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 88، مستغلاً كرة مرتدة من الحارس الدولي الإيطالي جولييلمو فيكاريو، إثر ركلة ركنية، انبرى لها «البديل» الدولي البلجيكي كيفن دي بروين.

واحتج توتنهام على هدف الفوز بداعي أن حارس مرماه تعرض لمضايقة من مدافع «السيتي» الدولي البرتغالي روبن دياز، لكن دون جدوى.

وهو الهدف الأول والفوز الأول لـ «السيتي» على الملعب الجديد لتوتنهام هوتسبر منذ افتتاحه في أبريل 2019، حيث خسر في جميع زياراته الخمس السابقة إلى هذا الملعب، من دون تسجيل أي هدف.

وواصل «السيتي» انتصاراته في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، وواصل حملة الدفاع عن المسابقة التي كانت أحد ثلاثة ألقاب تُوج بها الموسم الماضي، إضافة إلى الدوري المحلي، ودوري أبطال أوروبا.

وكان «السيتي» ظفر بلقب كأس الاتحاد على حساب جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني على لائحة أفضل المتوجين باللقب «12 لقباً بفارق لقبين خلف أرسنال صاحب الرقم القياسي»، عندما تغلب عليه 2-1.

ولحق «السيتي» الساعي إلى اللقب الثامن في المسابقة للتساوي مع ليفربول وتشيلسي، ببورنموث الذي كان أول المتأهلين الى ثمن النهائي بفوزه الكبير على ضيفه سوانسي سيتي من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» 5-0 في افتتاح الدور الرابع.

وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة، وصنع مهاجموه العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل، من دون أن ينجحوا في ترجمتها الى أهداف.

واضطر المدرب الإسباني للنادي بيب جوارديولا إلى الدفع بدي بروين، ومواطنه جيريمي دوكو في الدقيقة 65، مكان النرويجي الواعد أوسكار بوب والأرجنتيني خوليان ألفاريز وكانت المباراة في طريقها إلى التعادل، قبل أن يستغل آكي الكرة المرتدة من جولييلمو ويتابعها داخل المرمى، وسدد لاعبو «السيتي» 84 مرة على مرمى توتنهام، بينها 22 بين الخشبات الثلاث.