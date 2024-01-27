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الرياضة

«القيود» تمنع «اليونايتد» من التعاقد مع مهاجم

«القيود» تمنع «اليونايتد» من التعاقد مع مهاجم
27 يناير 2024 08:48

مانشستر (رويترز) 

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قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه لن يتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري بسبب قيود اللعب المالي النظيف.
وخسر «اليونايتد»، الذي يحل ضيفاً على نيوبورت كاونتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي «الأحد»، جهود مهاجمه أنتوني مارسيال حتى أبريل بسبب الإصابة لتتقلص خياراته الهجومية.
وسجل المهاجم راسموس هويلوند، الذي انضم مقابل 72 مليون جنيه إسترليني «91.47 مليون دولار» قبل بداية الموسم، هدفين فقط في الدوري الممتاز حتى الآن، بينما سجل ماركوس راشفورد أربعة أهداف.
وقال تن هاج للصحفيين «درست الموضوع، لكن لا يوجد أي مجال، قيود قواعد اللعب المالي النظيف تحرمنا من تدعيم خط الهجوم، وبالطبع بوسع راشفورد اللعب مهاجماً، لدينا بعض البدائل الأخرى، ولكن من الواضح أن أنتوني يغيب لمدة شهرين، وهو ما يضعف التشكيلة».
وتعاقد النادي مع لاعب الوسط ميسون ماونت، والحارس أندريه أونانا في صفقات ضخمة قبل بداية الموسم، وأنفق أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني في آخر موسمين.
ويحتل «اليونايتد» المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر، واعترف تن هاج بأن كأس الاتحاد الإنجليزي ستكون فرصته الأخيرة للحصول على لقب هذا الموسم.
وقال «كأس الاتحاد الإنجليزي ربما تكون الفرصة الأخيرة للحصول على لقب ونسعى للفوز بها».
وعانى «اليونايتد» من مشاكل الإصابات هذا الموسم مع غياب المدافع هاري مجواير وماونت عن الملاعب.
ومع ذلك، سيكون لاعب الوسط كاسيميرو وثنائي الدفاع لوك شو وليساندرو مارتينيز متاحين ليوم الأحد، ويشارك الحارس ألتاي بايندير للمرة الأولى في غياب أونانا الذي يلعب في كأس الأمم الأفريقية.

 

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
ايريك تن هاج
راشفورد
هاري ماجواير
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