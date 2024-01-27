كلوب: لن أدرب ليفربول على 3 عجلات!



ليفربول (رويترز)



قال المدرب يورجن كلوب إنه اتخذ القرار الصحيح، بالرحيل عن ليفربول في نهاية الموسم الجاري، بعد ثمانية أعوام ونصف العام من النجاح والتحديات الكبيرة.

وفجر المدرب الألماني «56 عاماً» مفاجأة بإعلانه التنحي عن منصبه بنهاية الموسم الجاري، مؤكداً في مؤتمر صحفي مطول أن طاقته نفدت مؤخراً.

وقال كلوب «بصراحة، شعرت براحة كبيرة بعد الوصول لهذا القرار، لم أكن أدرك أن بوسعي الوصول إليه، تخالجني مشاعر مختلطة، ولكن لن أكون عاطفياً مثلما سأكون عندما أسدل الستار على مسيرتي في توقيت ما».

وقاد كلوب ليفربول إلى نهائي كأس الرابطة، ووضع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في موقف قوي، للمنافسة على أربعة ألقاب هذا الموسم.

لكن الحفاظ على التفوق والتميز يتطلب طاقة لا حدود لها تقريباً حتى بالنسبة لأفضل المدربين في العالم، وكلوب هو الأكثر نجاحاً من الناحية الإحصائية في تاريخ النادي، فيما يتعلق بنسبة تحقيق الانتصارات.

وقال كلوب «مع كل المسؤولية التي تتحملها في هذه الوظيفة، عليك أن تكون في قمة مستواك، وأنا كذلك، ولكنني أفعل هذا منذ 24 عاماً، وأدركت أن طاقتي ليست لا نهائية، أفضل أن أنهي الموسم بقوة، ثم أحصل على راحة، أو فترة التقاط أنفاس، أو أي وصف تجدونه مناسباً، لم أعد أرنبا صغيراً يظل يركض ويقفز عالياً من دون توقف».

ويشتهر كلوب، الذي تعشق الجماهير طريقة احتفاله بتسجيل فريقه للأهداف، بصراحته الشديدة التي تحظى بتقدير وسائل الإعلام.

وأجاب على أسئلة الصحفيين لمدة تقرب من 40 دقيقة، وأثار الضحك بردوده الطريفة المعتادة، وقال «عقدت ستة مؤتمرات صحفية أسبوعياً منذ أن وصلت إلى نتيجة، مفادها أن تسع سنوات كافية، ليس لدي مشكلة معكم، لكني انتظر على أحر من الجمر الحصول على راحة والتخلص من هذه المهام».

وأضاف «هذه الوظيفة لها متطلبات كثيرة جداً، وعليك أن تكون أفضل نسخة من نفسك،

خاصة مع فريق بحجم ليفربول الذي يحظى بشعبية كبيرة، لا أستطيع القيام بذلك على ثلاث عجلات، هذا غير مسموح به، لم أرغب أبدا في أن أكون في هذا الموقف».

فاز كلوب بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، وكأس السوبر، بالإضافة إلى درع المجتمع، خلال فترة وجوده في منصبه.

لكن عند سؤاله عن أعز ذكرياته على خط التماس، قال إن الأفضل لم يأت بعد، مضيفاً أنه لا يشعر بأي ندم.

وأعلن مدرب مانشستر يونايتد السابق أليكس فيرجسون في 2001 أنه يعتزم الاعتزال، لكنه غير رأيه بعد ستة أشهر.

وأوضح أحد الصحفيين هذه النقطة لكلوب الذي قاطعه قائلاً «لن يغير أي شيء قراري،

إذا فزنا بكل شيء هذا الموسم فلن أغير رأيي، وإذا لم نفز بأي شيء فلن أغير رأيي».

وقال بيلي هوجان الرئيس التنفيذي لليفربول إنه شعر بالمفاجأة والحزن لقرار كلوب، لكنه يتفهم الأمر، وأضاف «تعجز الكلمات عن وصف شعوري بعد هذا القرار، وعندما انضم يورجن في 2015 تحدث عن ترك النادي في مكان أفضل مما وجده، إذا نظرت إلى ما نحن فيه اليوم فلا شك أنه فعل ذلك»، ولم يحدد هوجان إطاراً زمنياً للعثور على بديل.

وقال كلوب إنه سيترك منصبه من دون أي شعور بالخوف على مستقبل ليفربول الذي يقف على دعائم قوية، والجميع هنا يعملون بقلب رجل واحد من أجل مصلحة ليفربول، وآخر شيء يحتاجون إليه، هو نصيحة رجل عجوز بشأن مستقبل النادي، بالتأكيد لن أفعل ذلك».

وأكد كلوب أنه يحرص على أن يعيش حياة طبيعية، ورداً على سؤال عن ماهية هذه الحياة الطبيعية قال المدرب الألماني «لا أعرف ما هي الحياة الطبيعية، لذا يجب أن أعرف ذلك».