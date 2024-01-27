جوارديولا: أفتقد كلوب وبدونه «أنام أفضل»



لندن (رويترز)



قال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم، إنه سيفتقد نظيره في ليفربول يورجن كلوب الذي قرر الرحيل عن فريقه الحالي في نهاية هذا الموسم.

وفاجأ كلوب عالم اللعبة الشعبية عندما أعلن أن الموسم الحالي سيكون الأخير له على رأس الجهاز الفني في ليفربول.

وتولى الألماني كلوب تدريب ليفربول في 2015، وقاده للفوز بالعديد من الألقاب.

وبعد فوز «السيتي» 1-صفر على توتنهام هوتسبير في الدور الرابع لكأس إنجلترا، قال جوارديولا رداً على سؤال إنه مصدوم بسبب قرار كلوب بالرحيل «إنه مدرب رائع، ورغم أنني لا أعرفه عن قرب، إلا أنه شخص رائع، وعلى المستوى الشخصي كان هو أكبر منافس لي منذ أن كان مدرباً لبروسيا دورتموند، وكنت أنا مدرباً لبايرن ميونيخ، سأفتقده أنا شخصيا، أنا سعيد لأن بدونه سأنام أفضل قليلاً خلال الليل قبل مواجهة ليفربول، ولكني أتمنى له كل توفيق».

ودخل «السيتي» في منافسات حامية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، بعد تولي جوارديولا وكلوب تدريب الفريقين، وهذا ينطبق على الوضع في الموسم الحالي، بينما يحتل الفريقان المركزين الأول والثاني في القائمة.

وقال جوارديولا الذي يسعى فريقه للفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي «هو لا يعترف بذلك لكنه سيعود، جميع المدربين يشعرون بالتعب، بعد العمل لسنوات طويلة وأنا أعرف ذلك تماماً، وشعرت بذلك عندما كنت في برشلونة، لذا أنا أتفهم الأمر تماماً».

وأضاف جوارديولا «أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيفتقد سحره وقوة شخصيته وأسلوب لعب فريقه، أتمنى له كل توفيق».