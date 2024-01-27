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الرياضة

حتا يتعادل مع الأهلي في «ودية ناجحة»

حتا يتعادل مع الأهلي في «ودية ناجحة»
27 يناير 2024 11:22

 
مراد المصري (أبوظبي)

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نظم حتا واحدة من أكثر المباريات الودية نجاحاً، على صعيد أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال التوقف الشتوي، عندما التقى مع الأهلي المصري، وانتهت بالتعادل 1-1، على استاد حمدان بن راشد، ضمن تحضيرات الفريقين لعودة المنافسات الرسمية.
تقدم حتا بهدف جمال معروف، وأدرك الأهلي التعادل عن طريق موديست الذي أهدر ضربة جزاء بعد ذلك.
وفتح «الإعصار» أبواب ملعبه لدخول الجماهير، مع طرح التذاكر بأسعار لفئتين ب 20 و40 درهماً فقط، إلى جانب دعوة وسائل الإعلام للحضور، وتغطية اللقاء في أرض الملعب، وفتح المنطقة المختلطة لهم، فيما قام بإلغاء مظاهر الاحتفالات المقررة مسبقاً، حداداً على وفاة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي.
وجاءت هذه الخطوة من حتا، في وقت تعتمد فيه أنديتنا على خوض المباريات وراء أبواب مغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام، وتتجنب نشر التفاصيل بالمباريات من التشكيلة التي تخوض المباراة، وتصل إلى عدم نشر أسماء من سجل الأهداف أيضاً، وباستثناء الوحدة الذي فتح أبوابه لدخول الجماهير إلى بطولته الودية، فإن بقية الأندية التي أكملت شهراً من التوقف إلى الآن لم تحصد أي مكاسب تسويقية أو ترويجية خلال الشتاء، كما فعل حتا في مباراته أمام بطل أفريقيا.
ومن المقرر أن يخوض حتا ودية أخرى خلال الأسبوع المقبل أمام الأهلي السعودي، الذي يشارك حالياً في كأس التحدي الودية في دبي.

دوري أدنوك للمحترفين
حتا
الأهلي المصري
الأهلي السعودي
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