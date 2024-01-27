الأحد 28 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

170 متسابقاً يخوضون تحدي 4 بطولات بحرية حديثة

170 متسابقاً يخوضون تحدي 4 بطولات بحرية حديثة
27 يناير 2024 11:58

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد: «COP28» نجح في توفيق آراء المجتمع الدولي وإقرار «اتفاق الإمارات»
كورنيش أبوظبي.. وجهة ثقافية وترفيهية خلابة


ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يوم الأحد 4 بطولات لرياضات بحرية حديثة، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، الذي ينظمه النادي برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، بمشاركة أكثر من 170 متسابقاً، وتجرى المنافسات على مياه كورنيش العاصمة أبوظبي.
ويشارك في بطولة الإبحار الشراعي لفئي الأوبتيميست والإلكا أكثر من 70 بحاراً، ويخوض تحدي سباق التجديف الحديث أكثر من 60 متسابقاً، كما تقام الجولة الأولى من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية، ويتوقع مشاركة 30 متسابقاً، إلى جانب سباق الكاياك لأصحاب الهمم بمشاركة 16 متسابقاً.
وانطلقت فعاليات المهرجان البحري الخميس الماضي، ويختتم 4 فبراير المقبل، ويشتمل على 15 بطولة ونشاطاً وسباقاً بحرياً تراثياً وحديثاً، ويستهدف جذب 6 آلاف مشارك، إلى جانب قرية تراثية متعددة الأنشطة جوار مقر النادي على كورنيش أبوظبي، تنقل تراث الإمارات في الماضي بكل تفاصيله إلى المشاركين والجماهير المتابعة للمهرجان.
وتوجه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي على رعايته مهرجان أبوظبي البحري، ودعمه واهتمامه بكل الأنشطة والفعاليات والبطولات التي ينظمها ويستضيفها النادي، مما كان له الأثر الملموس في التطور الكبير الذي يشهده نشاط الرياضات البحرية التراثية والتقليدية، والحديثة، والنقلة النوعية التي تشهدها الرياضات البحرية بكل تخصصاتها وفئاتها.
وقال: مهرجان أبوظبي البحري يشتمل على برنامج متكامل يلبي تطلعات ورغبات كل محبي الرياضات البحرية التراثية التقليدية، والحديثة، ما يجعله ساحة واسعة تستقطب أصحاب الطموحات الكبيرة لخوض التحدي في كل البطولات التي تنظم خلاله.
وأضاف: تنظيم 4 بطولات لرياضات حديثة في يوم واحد، يؤكد الكفاءة العالية التي يتمتع بها فريق العمل بالنادي، الذي يقوم بعمل كبير في تنظيم كل الفعاليات باحترافية عالية، تسهل على المشاركين التفاعل الإيجابي، وتقديم أفضل ما لديهم من مستويات فنية.

الإمارات
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
فلسطيني يحمل كيس دقيق حصل عليه من شاحنة مساعدات قرب نقطة تفتيش إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
وزير العدل الفلسطيني لـ«الاتحاد»: قرارات «العدل الدولية» ملزمة ولا بد من وقف إطلاق النار
اليوم 01:02
جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر في فندق ماريوت ماركيز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
احتدام المواجهة بين بايدن والجمهوريين حول الهجرة وأوكرانيا
اليوم 01:01
مجلس النواب اللبناني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النواب اللبناني» يقر موازنة تتجاهل إصلاحات حاسمة
اليوم 01:01
مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتقادات فلسطينية لقرارات دول غربية بتعليق تمويل «الأونروا»
اليوم 01:01
الاضطرابات الاقتصادية زجت بـ40 مليون نسمة في براثن الفقر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجوع يهدد الأفغان في كل المقاطعات
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©