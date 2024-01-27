170 متسابقاً يخوضون تحدي 4 بطولات بحرية حديثة

أبوظبي (الاتحاد)



ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يوم الأحد 4 بطولات لرياضات بحرية حديثة، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، الذي ينظمه النادي برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، بمشاركة أكثر من 170 متسابقاً، وتجرى المنافسات على مياه كورنيش العاصمة أبوظبي.

ويشارك في بطولة الإبحار الشراعي لفئي الأوبتيميست والإلكا أكثر من 70 بحاراً، ويخوض تحدي سباق التجديف الحديث أكثر من 60 متسابقاً، كما تقام الجولة الأولى من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية، ويتوقع مشاركة 30 متسابقاً، إلى جانب سباق الكاياك لأصحاب الهمم بمشاركة 16 متسابقاً.

وانطلقت فعاليات المهرجان البحري الخميس الماضي، ويختتم 4 فبراير المقبل، ويشتمل على 15 بطولة ونشاطاً وسباقاً بحرياً تراثياً وحديثاً، ويستهدف جذب 6 آلاف مشارك، إلى جانب قرية تراثية متعددة الأنشطة جوار مقر النادي على كورنيش أبوظبي، تنقل تراث الإمارات في الماضي بكل تفاصيله إلى المشاركين والجماهير المتابعة للمهرجان.

وتوجه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي على رعايته مهرجان أبوظبي البحري، ودعمه واهتمامه بكل الأنشطة والفعاليات والبطولات التي ينظمها ويستضيفها النادي، مما كان له الأثر الملموس في التطور الكبير الذي يشهده نشاط الرياضات البحرية التراثية والتقليدية، والحديثة، والنقلة النوعية التي تشهدها الرياضات البحرية بكل تخصصاتها وفئاتها.

وقال: مهرجان أبوظبي البحري يشتمل على برنامج متكامل يلبي تطلعات ورغبات كل محبي الرياضات البحرية التراثية التقليدية، والحديثة، ما يجعله ساحة واسعة تستقطب أصحاب الطموحات الكبيرة لخوض التحدي في كل البطولات التي تنظم خلاله.

وأضاف: تنظيم 4 بطولات لرياضات حديثة في يوم واحد، يؤكد الكفاءة العالية التي يتمتع بها فريق العمل بالنادي، الذي يقوم بعمل كبير في تنظيم كل الفعاليات باحترافية عالية، تسهل على المشاركين التفاعل الإيجابي، وتقديم أفضل ما لديهم من مستويات فنية.