خيول جودلفين «سوبر هاتريك» في «ميدان»



عصام السيد (دبي)



حصدت خيول جودلفين، بإشراف شارلي أبلبي رباعية «سوبر هاتريك»، بمضمار ميدان في أمسية كرنفالية لسباقات دبي، تحت مسمى «فاشون فرايداي»، التي ترعاها شركة لونجين العالمية للساعات، وفاقت الجوائز 10 ملايين درهم.

ودافعت خيول جودلفين بنجاح عن لقب سباق قلعة الفهيدي للفئة الثانية لمسافة 1400 متر – عشبي، في الشوط الثالث عبر «مستيريوس نايت»، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، وسجل البطل 1:21:73 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول جودلفين بإشراف شارلي أبلبي، عبر المهرة اللامعة «ستار أوف ميستري» بقيادة مايكل بارزلونا في سباق بلو بوينت سبرينت للفئة الثانية في الشوط الخامس لمسافة 1000 متر – عشبي، وسجلت 56:14 ثانية.

وجاء الفوز الثالث لخيول جودلفين، بإشراف شارلي أبلبي عبر «ميشرد تايم» بقيادة وليام بيوك، الذي أكد جدارته في سباق جبل حتا للفئة الأولى في نسخته ال 25 في الشوط السابع لمسافة 1800 متر على الأرضية العشبية، البالغ جوائزه 1.850.000 درهم، ومسجلاً 1:47:89 دقيقة.

وواصلت خيول جودلفين بإشراف شارلي أبلبي سيطرتها بحصد الفوز الرابع «سوبر هاتريك»، في الشوط التاسع لمسافة 2810 متر عشبي، على لقب سباق الخيل تروفي «قوائم»، بعد فاصل من الإثارة بين ثلاثي المقدمة، قبل أن يخطف «سيسكاني» بقيادة وليام بيوك «ثلاثية» اللقب في الأمتار الأخيرة، ومسجلاً 2:56:74 دقيقة.

وانتزع «هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة مايكل بارزلونا، لقب «النسخة 14» من سباق فايربريك ستيكس للفئة الثالثة على مسافة الميل في الشوط الثاني، بعد صراع عنيف ومسجلاً 1:37:89 دقيقة.

وحصد نجم السرعة «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة توم ماركواند، ثمار جهوده بفوز بفارق 6,75 طول، في سباق الشندغة سبرينت للفئة الثالثة في الشوط الرابع لمسافة 1200 متر – رملي، ومسجلاً 1:11:31 دقيقة.

وأكد الجواد «بركة» لسلطان علي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي حُسن ترشيحه بالفوز بالجولة الثانية من تحدي آل مكتوم للفئة الأولى للخيول العربية الأصيلة في الشوط الأول لمسافة 1900 متر – رملي، بمشاركة 16 من نخبة الخيول، وسجل البطل 2:07:89 دقيقة.

وحسم «كبير خان» لمالكه تلك موكانبتكالييف، بإشراف دوج واتسون وقيادة بات دوبس، لقب تحدي آل مكتوم للفئة الأولى في الشوط السادس لمسافة 1900 متر – رملي البالغ جوائزه 3.680.000 درهم، بفارق 4,75 طول، ومسجلاً 1:57:72 دقيقة.

وفاز «مندلسون باي» لسويتيت وبويتيت ريسنج سيندكيت بلقب تحدي 2000 جينيز الإمارات في الشوط الثامن لمسافة الميل – رملي، حيث واجه 7 من خيول الثلاث سنوات، ومسجلاً 1:38:13 دقيقة.