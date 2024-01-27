«بن دري» يكسب «بهنسالي» في «دولية الإمارات للبولو»



غنتوت (الاتحاد)



فاز فريق «بن دري» على «بهنسالي» 9 مقابل 7 أهداف ونصف هدف، في ختام الجولة الثانية من «النسخة 23» لبطولة الإمارات الدولية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وانضم «بن دري» لفرق صدارة الترتيب العام، بجانب «غنتوت» و«أبوظبي» برصيد 4 نقاط من انتصارين. وبقي «بهنسالي» و«أيه إم» و«لامار» من دون رصيد.

وتمكن «بن دري» من حصد فوزه الثاني على التوالي، بقيادة راشد بن دري، وخالد بن دري، وأحرز كل منهما هدفاً، بينما سجل إستيبان بانيلو «5 أهداف»، وكين هول «هدفين»، وأدار المباراة الطاقم الدولي الأرجنتيني المكون من بيتر رأيت وماتياس وجاسون ديكسون.

ويلتقي الأحد «غنتوت» و«أيه إم» بملعب سلطان بن زايد، في بداية الجولة الثالثة من الدور الأول، وتحدد مصير الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي، فيما تستكمل الجولة الاثنين بلقاء «أبوظبي» مع «بهنسالي»، و«بن دري» مع «لامار».