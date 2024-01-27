«الكنجارو» يهدد إندونيسيا بـ «السلاح الأخطر»

الدوحة (أ ف ب)



تلتقي أستراليا الفائزة باللقب، عندما استضافت البطولة عام 2015 مع إندونيسيا على استاد جاسم بن حمد، اليوم، ضمن ثمن نهائي كأس آسيا، وتصبّ الترشيحات في مصلحة المنتخب الأسترالي الأكثر خبرة، في حين تخوض إندونيسيا الأدوار الإقصائية في البطولة القارية للمرة الأولى.

وقدمت أستراليا التي لا تضم أسماءً كبيرة في صفوفها عروضاً صلبة في الدور الأول، من دون أن تلعب كرة قدم جميلة، وتفوق «الكنجارو» على الهند 2-0 وسوريا 1-0، قبل أن تكتفي بالتعادل مع أوزبكستان 1-1، والهدف الأوزبكي كان الأول الذي يدخل مرماها منذ 609 دقائق.

ويعتمد المنتخب الأسترالي على اللياقة البدنية العالية للاعبيه وقوتهم الجسدية الهائلة التي يجسدها هاري سوتار قلب دفاع ليستر سيتيا «1.98 م و101 كجم».

وعموما، يبقى السلاح الأخطر لـ «سوكيروز» الكرات العالية داخل المنطقة والكرات الثابتة.

وقال مارتن بويل لاعب منتخب أستراليا: «حققنا الهدف الأول من مشاركتنا في البطولة، وهو تصدر المجموعة، ومن الآن وصاعداً لا يوجد مجال للخطأ في الأدوار الإقصائية، وكل خطأ صغير يمكن أن نعاقب عليه، لذلك نعرف ما يتعين علينا القيام به وعلينا مواصلة التقدم».

وأضاف: «يمكن أن نرتقي بمستوانا، وأشعر أننا نسيطر على المباريات، وعلى نسبة عالية من الاستحواذ ونصنع الفرص، وأعتقد أننا بحاجة فقط إلى أن نكون أكثر فعالية داخل المنقطة».

احتاجت إندونيسيا إلى هدف التعادل الذي سجله قيرغيزستان في مرمى عُمان، قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، لتضمن تأهلها على حساب «الأحمر»، وذلك بفضل فوزها الوحيد في دور المجموعات على فيتنام 1-0.