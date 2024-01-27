«الأبيض» يعرف الطريق إلى «مربع الذهب»



مراد المصري (أبوظبي)



يملك منتخبنا الوطني تاريخاً مثيراً للاهتمام، عندما يتعلق الأمر ببلوغ الأدوار الإقصائية لكأس آسيا لكرة القدم، وذلك بعدما نجح في بلوغ نصف النهائي على الأقل في 4 مناسبات، منها بلوغ المباراة النهائية مرة واحدة، ما يرفع المعنويات قبل لقاء طاجيكستان في الدور الثاني.

وعلى مدار 9 مشاركات سابقة، فإن منتخبنا غادر من دور المجموعات 6 مرات، أعوام 1980 و1984 و1988 و2004 و2007 و2011، إلا أنه في المرات الأربع التي تجاوز فيها «المجموعات» تقدم بثقة، لينهي مشواره في «المربع الذهبي» على الأقل، عام 1992 حينما حقق المركز الرابع، وعام 1996، منتزعاً «الوصافة»، وكان قريباً من حصد اللقب قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام السعودية، وفي «نسخة 2015»، حينما تُوج بالميدالية البرونزية، بعدما جاء بالمركز الثالث، عندما ودع أمام أستراليا في نصف النهائي، ثم الفوز على العراق في لقاء تحديد المركز الثالث، وفي النسخة الماضية ثأر من أستراليا «حامل اللقب»، وتفوق عليه بهدف سجله علي مبخوت، ليبلغ نصف النهائي.

وهذه المرة الأولى التي ينجح فيها «الأبيض» في تجاوز الدور الأول، خلال 3 نسخ على التوالي، عامي 2015 و2019، والآن 2023، بما يعكس الاستمرارية في المشاركات الأخيرة.