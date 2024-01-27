«بارالمبية غرب آسيا» ترفع علم النسخة الرابعة

رضا سليم (الشارقة)

قامت اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة «الشارقة 2024»، برفع علم الدورة في نسختها الرابعة، والتي يستضيفها نادي الثقة للمعاقين، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجاءت مراسم رفع علم الدورة بملعب النادي، إيذاناً ببدء المنافسات، التي انطلقت بمنافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، وتستمر الدورة حتى يوم 3 فبراير المقبل، والتي يشارك فيها 513 رياضياً من 12 دولة يتنافسون في 7 ألعاب.

حضر مراسم رفع علم الدورة، الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، وأحمد سالم المظلوم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة، وعبد الغفور على الرئيسي رئيس اللجنة الإعلامية، وحيدر طالب أربيع الأمين العام للاتحاد العالمي للمعاقين.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم مكانة إمارة الشارقة، ودورها الكبير في دعم ذوي الإعاقة، وتمكينهم في شتى مجالات الحياة، لا سيما الرياضية منها، مشيراً إلى أن استضافة الإمارة الدورة للمرة الثانية في تاريخها يؤكد هذه المكانة، ويعكس قدرتها التنظيمية الكبيرة لاحتضان مثل هكذا أحداث نوعية.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة: «نأمل أن تشهد الدورة منافسات رياضية شريفة وقوية، تقود اللاعبين المشاركين إلى تحقيق وتحطيم الأرقام القياسية التي تضاف إلى سجلات إنجازاتهم الكبيرة والمرموقة، وهذا عهدنا بأبطالنا وبطلاتنا من ذوي الإعاقة الذين نثق بقدراتهم وإمكاناتهم لإحراز مراكز متقدمة في المنافسات، الذين لطالما رفعوا اسم بلادهم عالياً في جميع المناسبات الرياضية التي خاضوها».

وأثنى الدكتور طارق بن خادم، على الدور الذي يلعبه اتحاد غرب آسيا في توفير شتى أصناف الرعاية والدعم لدول غرب آسيا، حيث توجّه بالشكر لرئيس الاتحاد الدكتور عبد الرزاق بن رشيد على جهوده الداعمة، كما قدّم التحية لجميع الجهات التي بذلت مختلف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى البطولة.

وقال أحمد سالم المظلوم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة: «تم رفع علم الدورة لنكون على موعد مع منافسات رياضية نأمل بأن تكون على قدر الطموحات، وتعكس المستويات الفنية التي يمتلكها جميع اللاعبين الذين جاؤوا للمشاركة إلى جانب أبطالنا الإماراتيين أصحاب الإنجازات الكبيرة على صعيد رياضة ذوي الإعاقة».

وأضاف: «نحظى برعاية كريمة ودعم متواصل يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لهذه الفئة المهمة من المجتمع، ونمتلك البنية التحتية المتطورة التي باتت واحدة من المدن العالمية الصديقة للمعاقين، ومسرحاً مثالياً لمثل هذه الأحداث، نسعى من خلالها إلى تأكيد دور الشارقة على خريطة رياضة ذوي الإعاقة بمختلف أشكالها وتنوعاتها، إلى جانب حرصنا على الخروج بالدورة بما يليق بمكانة الإمارة وسمعتها، إقليمياً وعالمياً، ولهذا كان اختيار وسم سلطان مستدام، عرفاناً من فرسان الإرادة لما يقدمه حاكم الشارقة في تمكينهم بالمجتمع».