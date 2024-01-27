«سهرة الأربعاء» أزمة جديدة بين راشفورد و«الشياطين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة «ديلي ميل» النقاب عن أن النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد لم يحضر تدريبات الفريق «الجمعة» مع زملائه، رغم أن «الشياطين الحمر» يلعب غداً الأحد مباراة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام نيوبورت كاونتي.

وذكرت مصادر صحفية عديدة منها بعض صحف «التابلويد» أن راشفورد أمضى مساء الأربعاء في ملهى ليلي في بلفاست، في حين أفادت الرواية الرسمية التي أعلنها الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني خلال مؤتمره الصحفي، أن راشفورد «مريض»، ولهذا لم يحضر تدريبات الجمعة.

ومن جانبها، ذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، أن راشفورد انشغل على امتداد الموسم بأمور غير رياضية، أكثر من انشغاله بالتألق مع فريقه، وممارسة هوايته في تسجيل الأهداف، إذ إنه لم يسجل هذا الموسم حتى الآن إلا 4 أهداف فقط في 26 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات، بينما يقبع فريقه في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي.

وعددت الشبكة تصرفات راشفورد، ومواقفه غير الرياضية، والبعيدة كل البعد عن كرة القدم، حيث ذكّرت بأنه تورط في حادث طريق في شهر سبتمبر الماضي، بينما كان يقود سيارته الرولزرويس، عندما اصطدم بحاجز أمني على الطريق.

وفي أكتوبر الماضي أثار «عاصفة» من الانتقادات تجاه سلوكه بعد ساعات قليلة من هزيمة فريقه 0-3 أمام مانشستر سيتي في«ديربي» المدينة، إذ أقام حفلاً لعيد ميلاده في أحد الملاهي الليلية بالمدينة، ووقتها تعرض للتوبيخ الشديد علانية من مديره الفني تن هاج، ما اضطره إلى الاعتذار.

وهذه المرة - والكلام لشبكة مونت كارلو سبورت- تعرض راشفورد لانتقادات شديدة، لأنه كان يُفترض عودته إلى تدريبات الجمعة مع زملائه، بعد أن أخذ الفريق راحة الخميس، إلا أنه لم يعد، ما جعل تن هاج يقول إنه مريض على غير الحقيقة.

وأضاف: سنرى ما إذا كان من الممكن تأهيله حتى يمكنه اللعب قبل مباراة الأحد أمام نيوبورت كاونتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقيقة الأمر إن راشفورد كان موجوداً في بلفاست، واضطر إلى تأجيل رحلة طيرانه للعودة إلى مانشستر، وحدث ذلك بعد سهرة الأربعاء التي أمضاها هناك.