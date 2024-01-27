بينتو: «الأبيض» يملك الدافع الأقوى أمام طاجيكستان



دبي (الاتحاد)



أكد باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، أن اختياره التشكيلة يخضع للعديد من المعايير، أبرزها مراقبته لأداء التدريبات من جانب اللاعبين ومستوياتهم، وما يقدمونه داخل الملعب، قبل اتخاذ قرار إشراكهم من عدمه.

جاء ذلك، خلال رد بينتو على سؤال يتعلق بسبب استبعاد علي مبخوت من تشكيلة المنتخب، وما إذا كان يدفع به أمام طاجيكستان غداً في لقاء دور الـ 16 لكأس آسيا، خاصة أنه يعد من العناصر صاحبة الخبرة في قائمة «الأبيض»، ولكن لم يتم الاعتماد عليه حتى الآن.

وقال، «سلطان عادل غائب بسبب الإصابة، هذا شيء يعرفه الجميع، ولكن بقية اللاعبين، ومن يشغل مركز سلطان، يتم اختيارهم للمباريات وفق خطة اللعب، والطريقة التي نريد تطبيقها».

وأضاف «نتوقع مباراة قوية ومختلفة أمام منافس قوي استطاع في أول بطولة يشارك بها، أن يقدم مستوى قوياً ومتميزاً، ووصل إلى مرحلة خروج المغلوب، ويجيد البناء الهجومي والضغط على المنافس، رغم معاناته دفاعياً في بعض اللقاءات، ولكنه يلعب بصورة جيدة على المرتدات، وعلينا أن نتجنب نقاط قوته، خصوصاً عند امتلاك الكرة، وأن نفرض أسلوبنا للتأهل إلى ربع النهائي، وذلك يحتاج إلى جاهزية كبيرة وأداء قوي، وروح قتالية عالية».

وقال: «نواجه منافساً لديه دوافع كبيرة تحرك لاعبيه، ولكن يجب إلا يكونوا متفوقين علينا في هذا الجانب، بل يجب أن نوجد دوافعنا الخاصة، وأن نقاتل من أجل الوصول إلى المرحلة التالية من البطولة، وأدرك أن حظوظ الفريقين متساوية، ولكن لدينا دوافع كبيرة في التأهل إلى ربع النهائي بـ «جيل» أغلبه عناصر شابة يسعون لكتابة التاريخ لأنفسهم».

وعن مستوى «الأبيض» في دور المجموعات، قال: «لم نلعب جيداً في المباراة الماضية أمام إيران، ووقعنا في العديد من الأخطاء، وفي المرحلة الحالية لا يمكن ارتكاب أخطاء، وأثق بأن اللاعبين لديهم رغبة في التصحيح والظهور بشكل أفضل للتأهل إلى دور الثمانية».