خالد الهاشمي: تكرار إنجاز «آخر نسختين»



دبي (الاتحاد)



أكد خالد الهاشمي مدافع منتخبنا، أن اللاعبين لديهم دوافع كبيرة، من أجل الظهور بصورة أفضل، مما كان عليه «الأبيض» في «المجموعات»، خاصة بعد التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، حيث أصبح على المنتخب أن يقاتل على حظوظه لتحقيق تطلعات الجماهير، وأولها الفوز في دور الـ16 عندما يلاقي طاجيكستان يوم الأحد، والتأهل إلى أبعد نقطة في كأس آسيا.

وأشار إلى أن «الأبيض» وصل إلى «المربع الذهبي» في آخر نسختين، ويسعى اللاعبين لتكرار الإنجاز «مرة ثالثة»، وقال: «نتعامل مع البطولة بشكل مختلف، حيث نركز فقط على المواجهة المرتقبة أمام طاجيكستان، ونعرف كيف يلعب المنافس، من حيث الاعتماد على القوة البدنية والتكتيكية التي قدمها في دور المجموعات، وسبق وأن التقينا الفريق «الطاجيكي» ودياً، ونلعب أمامه بكل ثقة، سعياً للخروج بنتيجة إيجابية».