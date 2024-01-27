«السوبر المشترك» للمرة الثالثة تاريخياً



سلطان آل علي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري، إطلاق البطولة المشتركة بين الإمارات وقطر «درع السوبر» و«كأس السوبر»، وتُقام أول نسخة لهذا الحدث الكبير في أبريل المقبل بين أبطال الدوري والكأس في البلدين، خلال الموسم الماضي.

وتشهد النسخة الأولى من البطولتين، مواجهة أبطال الدوري بين شباب الأهلي والدحيل في درع السوبر 13 أبريل في الإمارات، ومواجهة أبطال الكأس بين الشارقة والعربي 12 أبريل في قطر.

ولا تعد هذه المسابقة الأولى المشتركة على مستوى السوبر بين الإمارات ودولة أخرى، وإنما الثالثة تاريخياً، حيث سبق ذلك السوبر المشترك بين الإمارات وألمانيا، والذي استمر نسختين 2010 و2011، والبطولة لم تكن قائمة على مشاركة أبطال الدوري أو الكأس فقط.

واستضاف العين بصفته بطلاً للكأس في 2010 ، فيردر بريمن بطل كأس ألمانيا، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الألماني 2-1، وفي النسخة التالية عام 2011، حضرت المواجهة بين الوصل وهامبورج، وهما ليسا أبطالاً لأي مسابقة، وانتهى اللقاء بفوز هامبورج 3-2، في استاد زعبيل بنادي الوصل.

وخاضت أندية الإمارات والمغرب السوبر الإماراتي المغربي لمدة عامين 2015 و2016، وشهدت النسخة الأولى فوز العين على الوداد بركلات الترجيح، بعد التعادل 3-3 في الدار البيضاء، وفي نسخة 2016، توّج شباب الأهلي بهدف على حساب الفتح الرباطي باستاد راشد في دبي.

ولم يتم الإعلان عن مدة الاتفاقية، وعدد النسخ المتوقعة للمسابقتين الجديدتين في السوبر الإماراتي القطري.