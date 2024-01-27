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الرياضة

«إس 55» بطل كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

«إس 55» بطل كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
27 يناير 2024 17:49

مصطفى الديب (أبوظبي)
أهدى الصقر «إس 55» فريق «الظفرة فالكونز 1» لقب الشوط النهائي لكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، للفرخ فئة الشيوخ، خلال منافسات اليوم الأخير، التي شهدت إقامة ثلاثة أشواط نهائية للفرخ للشيوخ والعامة المفتوح، والعامة الملاك.
وأسدل الستار أمس، على منافسات بطولة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي امتدت 16 يوماً، بمشاركة أكثر من 3200 صقر، وأكثر من 600 صقار موزعين على مائة شوط في سبع فئات مختلفة.
واحتل المركز الثاني في شوط الفرخ النهائي للشيوخ «تي 56» من فريق «إف 3 إ»، وجاء ثالثاً «تي إس 7» لفريق «إم 7».
ومنح «الشاعر» مالكه راشد سعيد على سرود لقب شوط كأس رئيس الدولة النهائي للفرخ فئة العامة المفتوح، فيما كانت الوصافة من نصيب «هوملس» لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري، وحل في المركز الثالث «61» لفريق دبي.
أما لقب الشوط النهائي للفرخ فئة العامة الملاك، فقد ذهب إلى أحمد صغير كنون الكتبي، بعد أن منحه الطير «550» التحليق بالصدارة، واحتلال المركز الأول في هذا الشوط المثير، وحل وصيفاً «الأسمر» لعبد العزيز عبد الله سعيد الكندي، واحتل المركز الثالث «مسكت» لمحمد علي عبد الله الربيعي.
توج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط النهائية الثلاثة، الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، وحضر التتويج معالي فارس محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، وراشد بن مرخان الكتبي الأمين العام لاتحاد الصقور، وسلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وأحمد عبد الله القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي.
وتعد هذه النسخة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور هي الأكبر والأضخم من حيث عدد المشاركين، وعدد الأشواط، وكذلك عدد الأيام، حيث أقيمت على مدار 16 يوماً، شهدت منافسات فئات العامة المفتوح، والعامة الملاك والشيوخ ودول مجلس التعاون الخليجي، والسيدات، والعامة الهواة والإنتاج المحلي.

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