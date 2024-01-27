«رشاد الوثبة» بطل «الخيول العربية» في جبل علي

عصام السيد (دبي)

توج الجواد «رشاد الوثبة» للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بطلاً لسباق الخيول العربية الأصيلة «ذا بورش كب»، في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، فيما حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا ثنائية، في حفل السباق الثامن، الذي أقيم اليوم بمضمار جبل علي تحت عنوان «اليوم الرياضي لمضمار جبل علي».

وجاء فوز «رشاد الوثبة» بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، عندما تجاوز منافسيه في المراحل النهائية، وسجل الجواد المنحدر من نسل «مشاري» زمناً قدرة 1:36:19 دقيقة.

ومنح «لا بأس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا وقيادة جوناثان كاستانو ماتيوس، الفوز الأول لخيول سموه، والفرحة لجماهير جبل علي بانتزاع بسباق نادي الوصل الرياضي ستيكس (هانديكاب) لمسافة 1000 متر في الشوط الرابع، وسجل البطل زمناً قدره 58:63 ثانية.

وجاء الفوز الثاني لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عبر «كاتب» بقيادة توم كراوند، في الشوط السابع والأخير (كأس شراكة 21 عاماً) لمسافة الميل – هانديكاب، وسجل البطل زمناً قدره 1:38:49 دقيقة.

وتألف اللقاء من 7 أشواط مثيرة تم تخصيصها جميعاً لسباقات الخيول المهجنة الأصيلة، ما عدا الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، وبلغ عدد الخيول المشاركة في الأمسية 70 خيلاً، فيما تبلغ قيمة الجوائز الإجمالية المرصودة 486.000 درهم.

ومنح «باسم الله عليك» لمحمد أحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، الثنائية للفارس كونور بيسلي، بفوز خاطف في الشوط الثاني الممتد لمسافة 1400 متر، على لقب بنك دبي التجاري، ومسجلاً 1:25:13 دقيقة.

واستفاد «إليسيف تيري» لديارمويد كلوهيسي، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، من انسحاب المرشح الأول «مهند»، لينتزع لقب مجموعة بن دسمال ستيكس في الشوط الثالث (بن دسمال جروب ستيكس) على مسافة 1200 متر ومسجلاً زمناً قدره 1:11:12 دقيقة.

وابتعد «قريب» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريتشارد مولن، بفارق 4.75 طول عن أقرب منافسيه في الشوط الخامس والرئيس على مسافة 1950 متراً – هانديكاب، ومسجلاً زمناً قدره 1:59:02 دقيقة.

وبسهولة تفوق «مشكور» للمالك والمدرب مروان البيضائي، وبقيادة أدري دو فريز في سادس الأشواط على لقب (مضمار نيوبري كب) لمسافة 1800 متر، ومسجلاً 1:51:47 دقيقة.