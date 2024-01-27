الأهلي السعودي يتأهل لمواجهة الزمالك في نهائي «تحدي دبي»

معتصم عبدالله (دبي)

فاز الأهلي السعودي على ووهان ثري تاونز الصيني 3-1، باستاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن «كأس تحدي دبي لكرة القدم 2024»، والتي انطلقت بفوز الزمالك المصري على الرجاء الرياضي المغربي 4-2 بركلات الترجيح، بعد التعادل 2-2.

وضرب «الأخضر» موعداً مع الزمالك في المباراة النهائية للبطولة، والمقررة في الساعة الثامنة مساء غدٍ الأحد، على ملعب النصر، فيما يلتقي في المباراة الأولى في الساعة الخامسة مساءً على الملعب نفسه الرجاء ووهان ثري تاونز في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحول الأهلي تأخره في النتيجة بهدف زهانج بن من رأسية في الدقيقة السادسة، إلى فوز 3-1، بفضل أهداف سميحان النابت من تسديدة على مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة 10، والإسباني جابرييل فيجا في الدقيقة 69، وفهد الرشيدي في الدقيقة 77.