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الرياضة

«الأبيض الأولمبي» يخسر تجربة «الفراعنة» بـ «خماسية»

«الأبيض الأولمبي» يخسر تجربة «الفراعنة» بـ «خماسية»
27 يناير 2024 20:45

معتصم عبدالله (دبي)

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خسر منتخبنا الأولمبي تجربته الودية أمام الأولمبي المصري 1-5، في المباراة التي أقيمت على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، وهي الخسارة الثانية على التوالي لـ «الأبيض الأولمبي»، بعد الأولى أمام العراق 0-4، مقابل الفوز على السعودية 2-0 في الودية الأولى.
وأنهى منتخبنا الشوط الأول متأخراً بهدفي حمد شحاتة ومحمود صابر في الدقيقتين 15 و45، وفي الثاني أضاف حمد شحاتة هدفه الشخصي الثاني والثالث لمصر في الدقيقة 48، وأضاف أسامة فيصل الهدف الرابع فى الدقيقة 55 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف محمود صابر الهدف الخامس في الدقيقة 57، فيما أحرز خميس المنصوري هدف «الأبيض الأولمبي» في الدقائق الأخيرة.
وتدخل التجارب الودية أمام السعودية والعراق ومصر على التوالي، ضمن استعدادات «الأبيض الأولمبي»، لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024، فيما يستعد «الفراعنة» لخوض أولمبياد باريس 2024.

المنتخب الأولمبي
منتخب مصر
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