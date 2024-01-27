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الرياضة

يونايتد يستعيد «الرابع» في «الأولى»

يونايتد يستعيد «الرابع» في «الأولى»
27 يناير 2024 21:00

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

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استعاد يونايتد المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه العريض على ضيفه مصفوت 4-0، على مدينة دبي الرياضية، في ختام «الجولة 18»، والتي شهدت تسجيل 18 هدفاً، شملت بجانب فوز يوناتيد، تفوق الفجيرة على سيتي 4-3، والتعاون أمام مسافي 3-1، والذيد على الرمس 3-0.
وحسم يونايتد المواجهة أمام مصفوت منذ الشوط الأول؛ بفضل «رباعية» بابي باكاري في الدقيقة الثانية، وموسى أودراجو في الدقيقة 27، ولويس مارسليو «هدفين» في الدقيقتين 34 و41، ليرفع يونايتد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، متفوقاً بفارق «نقطة» على العربي «الخامس»، دبا «السادس»، والفجيرة «السابع»، فيما يملك مصفوت 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس عشر

دوري الدرجة الأولى
مصفوت
الفجيرة
مسافي
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