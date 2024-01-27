بيير بطل المرحلة الثانية لـ«طواف الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تُوج الدراج باربيير بيير من فريق سافوا الفرنسي بطلاً للمرحلة الثانية لطواف الشارقة الدولي «الاستدامة»، والتي انطلقت من المبنى الرئيسي لمجموعة بيئة وصولاً إلى مدينة «أجمل مكان» في واجهة الشارقة المائية بالحمرية، وتسابق فيها المشاركون لقطع 137,66 كلم.

حضر المرحلة وتتويج أبطالها، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي بالشارقة، وخالد عيسى حريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، ومنصور بو عصيبة رئيس اتحاد الدراجات، وعبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة للطواف، ومبارك الشامسي مدير بلدية الحمرية، وعادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف، رئيس اللجنة الفنية والحكام، وحميد حسن الشامسي رئيس نادي الحمرية، والملازم أول عمر عبدالله الشحي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وعدد من المسؤولين وممثلي الدوائر وممثلي الجهات الراعية.

وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية الدراج باربيير بيير من فريق سافوا الفرنسي، وفي المركز الثاني جاء بوني فازيو نيكولو من فريق كوريتيك الإيطالي، والثالث الدراج جليفا غال من فريق الإمارات، أما بالنسبة لقمصان التميز فقد حصل باربيير بيير من سافوا الفرنسي على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، وحصل باربيير بيير من سافوا الفرنسي على القميص الأخضر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات، برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، فيما فاز أنس العابدية من نادي أبوظبي للدراجات بالقميص الأحمر لصاحب أفضل معدل سرعة برعاية بلدية الشارقة.

أما القميص الأبيض برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة، ففاز به جليفا جال من فريق الإمارات، أما قميص علم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة فحصل عليه عبدالله جاسم آل علي من فريق الإمارات.

وتقام الأحد المرحلة الثالثة تحت مسمى «شاطئ الحيرة» لمسافة 10,12 كلم وتبدأ بطواف الشباب من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، وتنتهي عنده، كما يجرى السباق الخاص بالمعاقين لفئة الكراسي المتحركة «H» والدراجات الخاصة «C»، فيما تتواصل المرحلة الثالثة لطواف المحترفين بالانطلاقة في الحادية عشرة صباحاً على أن تكون نقطة الانطلاق والختام في الموقع نفسه.