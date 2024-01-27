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الرياضة

باسكوف بطل «دولية الإمارات للتنس»

باسكوف بطل «دولية الإمارات للتنس»
27 يناير 2024 21:05

دبي (الاتحاد)

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انتزع الألماني نيكولاي باسكوف، لقب بطولة النسخة الثانية لبطولة الإمارات الدولية للشباب، والتي نظمها اتحاد التنس، وأقيمت على ملاعب أكاديمية توب سبين في دبي، بمشاركة 119 لاعباً ولاعبة من 50 جنسية للفئات العمرية 18 عاماً وأقل، وأشرف عليها الاتحاد الدولي.
وأسفرت النتائج عن فوز المصنف الألماني نيكولاي باسكوف، على الروسي رومان خولمالوف في نهائي فردي الشباب، بينما في فردي الشابات، فازت الروسية الكاترينا تيبيزيانا بالمركز الأول على حساب مواطنتها رادا زولكاييف.
وتوج خليفة علي بن هندي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الإعلام والشراكات، الفائزين في ختام المنافسات، وعبر عن سعادته للمستوى الفني القوي الذي شهدته البطولة، مؤكداً أن استضافة وتنظيم اتحاد التنس البطولات الدولية للشباب مما يسهم في تعزيز ثقافة ممارسة التنس ونشرها في وسط اللاعبين المواطنين بشكل واضح، ويدل على أن خطط الاتحاد فاعلة ومؤثرة في استقطاب أفضل اللاعبين الشباب من مختلف دول العالم، ويعكس أهمية التنس في تعزيز السياحة الرياضية.

دبي
التنس
اتحاد التنس
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