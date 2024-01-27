الأحد 28 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجودو» يختتم مشاركته في «عالمية البرتغال»

«الجودو» يختتم مشاركته في «عالمية البرتغال»
28 يناير 2024 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبد اللطيف يواجه بطل صربيا في «البرتغال للجودو»
باتسو تدشن مشاركة «جودو الإمارات» في البرتغال

يختتم منتخب الجودو اليوم مشاركته، في بطولة البرتغال «جراند بري» التي تُقام بمدينة أوديفيلاس، بإشراف الاتحاد الدولي، وتبلغ جوائزها 100 ألف يورو، بمشاركة 624 فرداً من 90 دولة، من بينها «الخماسي العربي»، الإمارات، والمغرب، ومصر، والجزائر، ولبنان، بحثاً عن مزيد من نقاط التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.
وضمن منتخبنا حتى الآن مشاركة 5 لاعبين في «باريس 2024»، في إنجاز تاريخي لرياضة الإمارات، وأيضاً المشاركة في الدورات الأولمبية، وهم نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، واللاعبة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، والفرصة متاحة لحجز «مقعد سادس». وتشهد الجولة الختامية لبطولة البرتغال، خوض جريجوري أرام مباراته أمام الفرنسي هيربيير تيو في وزن تحت 90 كجم، بينما يلعب معروف عمر مباراته الأولى في «تمهيدي» وزن فوق 100 كجم مع الفائز من مباراة الفنزويلي أميزكيتا لويس والألماني كوني لوسيني.
وخاضت باتسو ألتان مباراتها الأولى في افتتاح البطولة ضمن وزن الخفيف تحت 57 كجم أمام لاعبة تركمانستان مايسا بارداييفا الفائزة بعدد من الألقاب عام 2023، أبرزها في بطولة العالم في الدوحة وطوكيو وتبليسي وأوديفيلاس، ونجحت باتسو في تخطي منافستها ببراعة، إلا أنها اصطدمت بالألمانية ستارك بولين بطلة أوروبا، والتي تقدمت بنقطة في أول دقيقة من المباراة، وحافظت عليها حتى النهاية، بفضل خبرتها واللعب السلبي الذي أضاع جزءاً كبيراً من زمن المباراة، من دون تدخل طاقم الحكام بالإنذار، لتخسر لاعبتنا فرصة بلوغ دور المجموعات، وفي الوقت نفسه فشلت اللاعبة الألمانية في حصول على الميدالية البرونزية، بخسارتها أمام الكورية الجنوبية المصنفة هاه ميمي. وخاض كريم عبد اللطيف منافسات وزن تحت 73 كجم أمام الصربي أجاجيف باجسانجور، وخسر بسبب فارق الخبرة وعامل الوقت، ومع ذلك أضاف 10 نقاط إلى رصيده الأولمبي.

الجودو
منتخب الجودو
البرتغال
آخر الأخبار
فلسطيني يحمل كيس دقيق حصل عليه من شاحنة مساعدات قرب نقطة تفتيش إسرائيلية (رويترز)
الأخبار العالمية
وزير العدل الفلسطيني لـ«الاتحاد»: قرارات «العدل الدولية» ملزمة ولا بد من وقف إطلاق النار
اليوم 01:02
جو بايدن يتحدث خلال مؤتمر في فندق ماريوت ماركيز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
احتدام المواجهة بين بايدن والجمهوريين حول الهجرة وأوكرانيا
اليوم 01:01
مجلس النواب اللبناني (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النواب اللبناني» يقر موازنة تتجاهل إصلاحات حاسمة
اليوم 01:01
مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انتقادات فلسطينية لقرارات دول غربية بتعليق تمويل «الأونروا»
اليوم 01:01
الاضطرابات الاقتصادية زجت بـ40 مليون نسمة في براثن الفقر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجوع يهدد الأفغان في كل المقاطعات
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©