«الجودو» يختتم مشاركته في «عالمية البرتغال»

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم منتخب الجودو اليوم مشاركته، في بطولة البرتغال «جراند بري» التي تُقام بمدينة أوديفيلاس، بإشراف الاتحاد الدولي، وتبلغ جوائزها 100 ألف يورو، بمشاركة 624 فرداً من 90 دولة، من بينها «الخماسي العربي»، الإمارات، والمغرب، ومصر، والجزائر، ولبنان، بحثاً عن مزيد من نقاط التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وضمن منتخبنا حتى الآن مشاركة 5 لاعبين في «باريس 2024»، في إنجاز تاريخي لرياضة الإمارات، وأيضاً المشاركة في الدورات الأولمبية، وهم نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، واللاعبة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم»، والفرصة متاحة لحجز «مقعد سادس». وتشهد الجولة الختامية لبطولة البرتغال، خوض جريجوري أرام مباراته أمام الفرنسي هيربيير تيو في وزن تحت 90 كجم، بينما يلعب معروف عمر مباراته الأولى في «تمهيدي» وزن فوق 100 كجم مع الفائز من مباراة الفنزويلي أميزكيتا لويس والألماني كوني لوسيني.

وخاضت باتسو ألتان مباراتها الأولى في افتتاح البطولة ضمن وزن الخفيف تحت 57 كجم أمام لاعبة تركمانستان مايسا بارداييفا الفائزة بعدد من الألقاب عام 2023، أبرزها في بطولة العالم في الدوحة وطوكيو وتبليسي وأوديفيلاس، ونجحت باتسو في تخطي منافستها ببراعة، إلا أنها اصطدمت بالألمانية ستارك بولين بطلة أوروبا، والتي تقدمت بنقطة في أول دقيقة من المباراة، وحافظت عليها حتى النهاية، بفضل خبرتها واللعب السلبي الذي أضاع جزءاً كبيراً من زمن المباراة، من دون تدخل طاقم الحكام بالإنذار، لتخسر لاعبتنا فرصة بلوغ دور المجموعات، وفي الوقت نفسه فشلت اللاعبة الألمانية في حصول على الميدالية البرونزية، بخسارتها أمام الكورية الجنوبية المصنفة هاه ميمي. وخاض كريم عبد اللطيف منافسات وزن تحت 73 كجم أمام الصربي أجاجيف باجسانجور، وخسر بسبب فارق الخبرة وعامل الوقت، ومع ذلك أضاف 10 نقاط إلى رصيده الأولمبي.