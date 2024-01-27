كريستابس يحصد الصدارة في «كأس الأمم» لقفز الحواجز

الشارقة (الاتحاد)

على الميادين الداخلية والخارجية بمركز الشارقة للفروسية، تواصلت منافسات بطولة الشارقة «كأس الأمم» لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، في الوقت ذاته الذي تواصلت فيه منافسات بطولة دولية القفز من فئة النجمة الواحدة، وخيول القفز الصغيرة، وتأهيلية المراحل السنية لدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

وأحرز فارس لاتفيا كريستابس نيرتنكس، بصحبة الجواد «بلاديوم كيه جيه في»، الفوز بجائزة المركز الأول في منافسة بطولة لونجين من العيار الثقيل، فئة الأربع نجوم، بمواصفات الجولة الواحدة، وجرى تصميم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم على أرضية الميدان الخارجي، وقبل تحديات التنافس فيها 78 فارساً وفارسة، وهو عدد كبير يؤكد تطور مستوى الأداء الميداني لدى فرسان القفز عموماً، ومن فئة الشباب الذين أثبتوا جدارتهم، ومجاراتهم لأسماء لامعة في ميادين القفز العالمية.

والمدهش أيضاً نجاح 29 فارساً في الإجابة الكاملة عن جميع الأسئلة التي أودعها المصمم الألماني الشهير فرانك روتنبيرغ بين حواجز المسار، وجاء الفوز من نصيب الفارس كريستابس نيرتنكس، المشارك رقم (25) مع جواده «بلاديوم»، وتمكن من إكمال الجولة في الزمن الأفضل وبلغ 56.01 ثانية، ولم يكن الفارس السوري شادي غريب، المشارك رقم (70) بمنأى عن منصة التتويج على صهوة الجواد «كابرنيت دو مارش» ليتسلم جائزة المركز الثاني نظير إكمال الجولة في زمن بلغ 57.40 ثانية، والمدهش أن الفارس البريطاني وليم فونيل، كان المشارك رقم (71) والتالي مع الفرس «أكوين أميركا بيلي بيكادور»، بعد السوري غريب وحاول كسر زمنه، إلا أنه لم يفلح في تسجيل زمن أفضل من 58.89 ثانية منحه جائزة المركز الثالث، وقام بتتويج الفائزين سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وأُقيمت منافسة من جولة واحدة من فئة النجمة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم على أرضية ميدان الصالة المغطاة، وتنافس فيها 112 فارساً، ونجح منهم 32 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، والقفزة الأقوى عند خط النهاية نفذها الفارس السوري الناشئ ليث غريب مع الفرس «غوود لاك»، وأنهى الجولة في زمن بلغ 49.71 ثانية، وبفارق مريح عن محاولة فارسنا الناشئ عبد الله أحمد الشرفا الذي أنهى الجولة في زمن بلغ 51.94 ثانية بصحبة الفرس «فيفا»، والمركز الثالث جاء أيضاً من نصيب فرسان الإمارات الناشئين وأحرزه سلطان النعيمي مع الجواد «اتش كيه الشبابي»، وأكمل الجولة في زمن بلغ 53.18 ثانية. قام بتتويج الفائزين جميل علي بشر، الأمين العام لاتحاد الفروسية والهجن اليمني.

فازت الفرس «إيمدج دو كوكيري» (6 سنوات)، بقيادة الفارسة البريطانية كاتي سبيلر، في ثانية المنافسات التأهيلية لخيول القفز الصغيرة، منافسة الشراع بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم للخيول عمر 6 سنوات، و130 سم لعمر 7 سنوات، وتنافس فيها 48 خيلاً، و20 منها صعدت إلى التمايز، ونجحت 8 خيول في إكمال التمايز دون خطأ، وتوّجت بالصدارة الفرس «إيمدج» بعد أن أكملت جولة التمايز في زمن بلغ 36.56 ثانية، وجاء في المركز الثاني الجواد «زد سفن بينك بانذر» (6 سنوات)، بقيادة الفارس الأيرلندي شين برين وأكمل معها التمايز في زمن بلغ 37.62 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفرس «اس اس مينيليتا» (7 سنوات)، بقيادة فارسنا عمر عبد العزيز المرزوقي، وأكمل معها التمايز في زمن بلغ 39.51 ثانية، وتوّج الفائزين عن إسطبلات الشراع الطبيب فرانشيسكو بوقليزي.

وكسب الفارس علي حسين النويس مع الفرس «سيلين» صدارة منافسة تجميع النقاط بـ«الجوكر» من فئة النجمة الواحدة، برعاية سنشرو، وبمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، وارتفاع الحاجز «الجوكر» 130 سم، وتنافس فيها 80 فارساً وفارسة، نجح منهم 37 فارساً في تجميع كامل النقاط مع الجوكر (65 نقطة)، والفارس النويس جمعها في زمن بلغ 45.35 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس سلطان النعيمي، وجمع كامل النقاط مع الجواد «إتش كيه الشبابي»، وجمع كامل النقاط في زمن بلغ 46.08 ثانية، وحاز الفارس السعودي عبد العزيز الأوهلي جائزة المركز الثالث، وجمع النقاط كاملة مع الجواد «كلورادو كلاسيكو» في زمن بلغ 48.69 ثانية، وتوّج الفائزين محمد رشمي عن سنشرو راعي منافسة «الجوكر».