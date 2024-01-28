تشافي: قيادة «البارسا» خطر على «العقل»!

برشلونة (أ ف ب)

أعلن تشافي هرنانديز مدرب برشلونة أنه سيترك منصبه في يونيو المقبل، وذلك عقب السقوط المدوي أمام ضيفه فياريال 3-5 في المرحلة الثانية والعشرين.

وقال تشافي «44 عاماً»، والذي ينتهي عقده مع النادي «الكاتالوني» عام 2025، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: في 30 يونيو سأترك النادي، إنه قرار اتخذته مع الرئيس لابورتا ومع الجهاز الفني.

وتلقى برشلونة «حامل اللقب» بخسارته أمام فياريال ضربة موجعة في سعيه للدفاع عن لقب بطل «الليجا»، حيث تجمد رصيده عند 44 نقطة، بفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد.

كما خرج النادي الكاتالوني من ربع نهائي كأس الملك على يد أتلتيك بلباو، ومني بهزيمة مذلة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-4 في المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية في 14 يناير الحالي في الرياض.

وقال تشافي إنه اتخذ القرار لمصلحة النادي «لقد فكرت في النادي، وقبل كل شيء في اللاعبين».

وأضاف «لدي شعور بأنني أفعل الشيء الصحيح، وأنني أتصرف بحس سليم، وأعتقد أن النادي يحتاج إلى تغيير في الديناميكية، الديناميكية سلبية جداً».

وقاد تشافي الذي تولى المسؤولية في نوفمبر 2021، برشلونة إلى الفوز بالكأس السوبر المحلية، ولقب الدوري الموسم الماضي، مع بناء الفريق حول دفاع قوي، لكنه يعاني هذا الموسم دفاعياً، وكانت المرة الأولى التي تستقبل فيها شباك الفريق 5 أهداف في مباراة في الدوري على أرضه منذ عام 1963.

وأوضح تشافي أنه حتى لو فاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فإنه لن يغير رأيه ويبقى، وقال إنه لا يزال يعتقد أن فريقه قادر على الفوز بالألقاب هذا الموسم.

ويلتقي برشلونة مع نابولي في ثمن نهائي السابقة القارية العريقة التي توج بها للمرة الخامسة الأخيرة عام 2015.

وتابع «أنا أكثر تفاؤلاً من أي وقت مضى بهذا التغيير في الديناميكية، ونواصل المنافسة على لقب الدوري، الأمر صعب جداً لكننا نقاتل، ولم أتحدث مع اللاعبين بشأن هذا الأمر، لقد رأيت مدى الإحباط الذي كانوا عليه وأتحدث معهم لاحقاً، وهذا أحد أسباب ذلك».

وقال تشافي الذي تألق في وسط الجيل الذهبي لبرشلونة في الفترة بين 1998 و2015، إن رحيله كان حتمياً.

وأوضح المدرب «حدث هذا لكل مدرب في النادي، من المستحيل أن يكون هناك «السير أليكس فيرجسون لبرشلونة» في إشارة إلى المدرب الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف «الشعور بأن تكون مدرباً لبرشلونة، هو شعور قاسٍ وغير مريح، وإنه أمر فظيع على مستوى الصحة العقلية، ومعنوياتك، لدرجة أنك تعتقد أنه لا يوجد أي معنى في الاستمرار.

وقال تشافي إنه لو فاز الفريق على فياريال، لما أعلن عن استقالته، لكنه اتخذ القرار منذ بعض الوقت، لقد كنت حلاً قبل عامين وثلاثة أشهر «عندما تم تعيينه«، ولكن الآن، أفكر بقلبي، وفي النادي الذي أريد له الأفضل، وأفضل شيء بالنسبة لي هو الرحيل في 30 يونيو، ويجب أن أشكر الرئيس لابورتا على ثقته، لدينا رئيس رائع».

وتحدث لاعبو برشلونة بعد الهزيمة أمام فياريال قبل قرار تشافي قائلين إن انهيار الفريق لم يكن خطأ المدرب.

وقال لاعب الوسط الدولي الهولندي فرينكي دي يونج لشبكة «دازون»: «هناك ثقة كاملة في الجهاز الفني، هذا خطأ اللاعبين».

وقال المدافع الدولي الأوروجوياني رونالد أراوخو «بالطبع الفريق يدعم المدرب، موضحاً «منذ قدومه إلى هنا، تعلمنا الكثير، لقد أصبحنا أبطالاً وهو الفريق نفسه تقريباً، بالإضافة إلى عدد قليل من اللاعبين الآخرين».