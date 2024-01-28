نيوكاسل يتمسك بفرصة «إنقاذ الموسم»

لندن (أ ف ب)



عاد نيوكاسل من ملعب فولهام ببطاقة تأهله إلى ثمن نهائي كأس إنجلترا في كرة القدم، بالفوز عليه 2-0، فيما حسم لوتون تاون مواجهة أخرى بين أندية الدوري الممتاز، بانتصاره القاتل على مضيفه إيفرتون 2-1.

على ملعب «كرايفن كوتيدج» وبعدما ودع كأس الرابطة من ربع النهائي على يد تشيلسي بركلات الترجيح، وقبلها خروجه من دوري أبطال أوروبا «خالي الوفاض» في المركز الأخير لمجموعته، دخل نيوكاسل لقاءه ومضيفه فولهام، وهو يدرك أن الكأس فرصته الوحيدة لإنقاذ الموسم، لاسيما بعد تراجعه الى المركز العاشر في الدوري الممتاز، نتيجة خسارة مبارياته الأربع الأخيرة.

وكان فريق المدرب إدي هاو على الموعد، مجدداً فوزه على فولهام الذي خسر أمام منافسه بثلاثية في 16 ديسمبر خلال «المرحلة 17»، وخرج «خالي الوفاض» من المسابقة الثانية توالياً، بعد توديعه كأس الرابطة من نصف النهائي على يد ليفربول.

ويدين نيوكاسل بتأهله قبل زيارته الصعبة الى ملعب أستون فيلا في الدوري إلى شون لونجستاف ودان بورن اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 39 و61 توالياً.

وعلى ملعب «جوديسون بارك»، بدا إيفرتون ولوتون تاون في طريقهما للعودة الى ملعب الأخير، من أجل خوض مباراة معادة، بعدما كانا متعادلين 1-1 حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يقول البديل كاولي ودرو كلمته بخطفه بطاقة التأهل للضيوف بتسديدة من مسافة قريبة إثر ضربة ركنية «96».

وبهذا الفوز في مباراة انتهى شوطها الأول لمصلحة الضيوف أيضاً، بعد هدية من الأوكراني فيتالي ميكولينكو «39 خطأ في مرمى فريقه»، قبل أن يرد إيفرتون في الشوط الثاني عبر جاك هاريسون «55»، تكررت نتيجة اللقاء الذي جمع الفريقين في الدوري على الملعب ذاته في أواخر سبتمبر.

وكانت المباراة مواجهة بين فريقين يعانيان الأمرين في الدوري، إذ يحتل إيفرتون المركز السابع عشر بفارق نقطة أمام لوتون بالذات.

وفي مواجهة أخرى بين فريقين من الدوري الممتاز، عاد برايتون منتصراً من ملعب شيفيلد يونايتد 5-2، بفضل ثلاثية للبرازيلي جواو بيدرو، بينها هدفان من ضربتي جزاء.

وواصل مايدستون من المستوى السادس مغامرته في المسابقة بإقصائه مضيفه إيبسويتش من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» بعد الفوز عليه 2-1.

وحسم ليستر سيتي مواجهة المستوى الثاني مع ضيفه برمنجهام سيتي 3-0، فيما يخوض فريقا «تشامبيونشيب» بليموث أرجايل وليدز يونايتد مباراة معادة، بعد تعادلهما 1-1 على ملعب الأخير.