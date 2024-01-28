الثلاثاء 30 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البايرن يقلص المسافات مع ليفركوزن

البايرن يقلص المسافات مع ليفركوزن
28 يناير 2024 09:44

ميونيخ (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
متصدر «البوندسليجا» يطارد أسينسيو في «اللحظات الأخيرة»!
بايرن ميونيخ.. «نكسة جديدة»!


تجاوز بايرن ميونيخ، حامل اللقب، والمثقل بلائحة طويلة من الإصابات، التحق بها الفرنسي كينجسلي كومان، عقبة مضيفه وجاره البافاري أوجسبورج بصعوبة، بالفوز عليه 3-2 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، ليقترب مجدداً من باير ليفركوزن المتصدر الذي تعثر على أرضه بالتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ 0-0.
على ملعب «دبليو دبليو كاي أرينا»، استمرت لعنة الإصابات بمطاردة البايرن الذي خسر جهود كومان في الشوط الأول خلال معمعة تسجيل هدف التقدم، فانضم بذلك إلى مواطنه دايو أوباميكانو ويوزوا كيميش والنمساوي كونراد لايمر وسيرج جنابري، فيما يغيب المغربي نصير مزراوي، والسنغالي بونا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، والكوري الجنوبي مين-جاي كيم الموجود مع بلاده في قطر لخوض كأس آسيا.
وتطرق المدرب توماس توخل إلى إصابة كومان، قائلاً بعد اللقاء إنها «في الركبة، يجب أن ننتظر الصور لتخبرنا المزيد، لكن يبدو أن الإصابة خطيرة لأنها كانت مؤلمة لدرجة استحالة مواصلته اللعب، سنقوم بفحص الأربطة «الركبة» من خلال التصوير»، مشدداً لقناة «سكاي» الرياضية «لا أريد التكهن».
ورغم هذه الغيابات، حقق البايرن الذي يستقبل مونشنجلادباخ في المرحلة المقبلة، قبل زيارته المفصلية إلى ملعب المتصدر في العاشر من فبراير، المطلوب وعاد من ملعب جاره بالنقاط الثلاث، وبات على بعد نقطتين من ليفركوزن، بعدما وصل الفارق إلى سبع نقاط، بعد المرحلة الماضية نتيجة خسارته أمام فيردر بريمن 0-1، قبل تقليصه في منتصف الأسبوع إلى أربع بحسمه مباراته المؤجلة مع أونيون برلين 1-0.
وعلى ملعب «باي أرينا»، ورغم محافظته على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثامنة والعشرين هذا الموسم في جميع المسابقات، مني ليفركوزن بضربة، بعد توقف مسلسل انتصاراته المتتالية محلياً وقارياً عند ست مباريات، بتعادله السلبي مع ضيفه وجاره مونشنجلادباخ الذي خسر ذهاباً على أرضه بثلاثية نظيفة.
ولا شك أن ليفركوزن تأثر بالغيابات، إذ خسر جهود لاعب وسطه الأرجنتيني إيسيكييل بالاسيوس بسبب الإصابة، كما يفتقد كلاً من البوركيني إدموند تابسوبا والإيفواري أوديلون كوسونو والمغربي أمين عدلي لمشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية، فيما يغيب الهداف النيجيري فيكتور بونيفايس حتى أبريل بسبب إصابة عضلية.

 

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
أوجسبورج
بروسيا مونشنجلادباخ
آخر الأخبار
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
علوم الدار
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
اليوم 15:23
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اليوم 15:00
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
الرياضة
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
اليوم 15:00
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
علوم الدار
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
اليوم 14:55
مهرجان «الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل
التعليم والمعرفة
مهرجان «الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 14:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©