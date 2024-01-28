البايرن يقلص المسافات مع ليفركوزن

ميونيخ (أ ف ب)



تجاوز بايرن ميونيخ، حامل اللقب، والمثقل بلائحة طويلة من الإصابات، التحق بها الفرنسي كينجسلي كومان، عقبة مضيفه وجاره البافاري أوجسبورج بصعوبة، بالفوز عليه 3-2 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، ليقترب مجدداً من باير ليفركوزن المتصدر الذي تعثر على أرضه بالتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ 0-0.

على ملعب «دبليو دبليو كاي أرينا»، استمرت لعنة الإصابات بمطاردة البايرن الذي خسر جهود كومان في الشوط الأول خلال معمعة تسجيل هدف التقدم، فانضم بذلك إلى مواطنه دايو أوباميكانو ويوزوا كيميش والنمساوي كونراد لايمر وسيرج جنابري، فيما يغيب المغربي نصير مزراوي، والسنغالي بونا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، والكوري الجنوبي مين-جاي كيم الموجود مع بلاده في قطر لخوض كأس آسيا.

وتطرق المدرب توماس توخل إلى إصابة كومان، قائلاً بعد اللقاء إنها «في الركبة، يجب أن ننتظر الصور لتخبرنا المزيد، لكن يبدو أن الإصابة خطيرة لأنها كانت مؤلمة لدرجة استحالة مواصلته اللعب، سنقوم بفحص الأربطة «الركبة» من خلال التصوير»، مشدداً لقناة «سكاي» الرياضية «لا أريد التكهن».

ورغم هذه الغيابات، حقق البايرن الذي يستقبل مونشنجلادباخ في المرحلة المقبلة، قبل زيارته المفصلية إلى ملعب المتصدر في العاشر من فبراير، المطلوب وعاد من ملعب جاره بالنقاط الثلاث، وبات على بعد نقطتين من ليفركوزن، بعدما وصل الفارق إلى سبع نقاط، بعد المرحلة الماضية نتيجة خسارته أمام فيردر بريمن 0-1، قبل تقليصه في منتصف الأسبوع إلى أربع بحسمه مباراته المؤجلة مع أونيون برلين 1-0.

وعلى ملعب «باي أرينا»، ورغم محافظته على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثامنة والعشرين هذا الموسم في جميع المسابقات، مني ليفركوزن بضربة، بعد توقف مسلسل انتصاراته المتتالية محلياً وقارياً عند ست مباريات، بتعادله السلبي مع ضيفه وجاره مونشنجلادباخ الذي خسر ذهاباً على أرضه بثلاثية نظيفة.

ولا شك أن ليفركوزن تأثر بالغيابات، إذ خسر جهود لاعب وسطه الأرجنتيني إيسيكييل بالاسيوس بسبب الإصابة، كما يفتقد كلاً من البوركيني إدموند تابسوبا والإيفواري أوديلون كوسونو والمغربي أمين عدلي لمشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية، فيما يغيب الهداف النيجيري فيكتور بونيفايس حتى أبريل بسبب إصابة عضلية.