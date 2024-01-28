مجلس بني ياس يطمئن على التحضيرات ويشيد بالإنجازات



أبوظبي (الاتحاد)



ناقش مجلس إدارة نادي بني ياس في اجتماعه برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، نتائج الفرق الرياضية في مختلف المسابقات على مستوى جميع الفئات السنية، خلال فترة التوقف الحالية، واستعدادات الفرق للنصف الثاني من الموسم، والإشادة بالإنجازات العديدة والمتميزة للطائرة والجو جيتسو مع بداية الموسم.

وبحث المجلس جميع الفعاليات والمبادرات التي يخطط لها النادي خلال الفترة المقبلة، واعتماد وتدشين الموقع الإلكتروني الجديد للنادي، والذي سيكون بوابة التعرفة الرئيسية لأهم نشاطات النادي وأخباره الرسمية، ويخدم كل جماهير النادي والشارع الرياضي.

حضر الاجتماع ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة النادي، ورؤساء الشركات الرياضية.

من جانبه، فاز «السماوي» على أجمك الأوزبكي 3-1، على استاد الشامخة، في ثاني المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال المعسكر الشتوي الحالي، وسجل الأهداف تاولانت سيفيري «هدفين»، وجواو فيكتور.

وسبق أن انطلقت تحضيرات «السماوي» في العين، حيث حقق الفوز على بينونة 2-1، ويواصل تدريباته اليومية على فترتين لرفع معدل الجاهزية.

ومن المقرر أن يلتقي بني ياس مع البطائح 3 فبراير، ضمن برنامج المباريات الودية التي يسعى الفريق لخوضها قبل استئناف المنافسات الرسمية.