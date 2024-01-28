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الرياضة

«دولية الإمارات للبولو» تحدد «مربع الذهب»

«دولية الإمارات للبولو» تحدد «مربع الذهب»
28 يناير 2024 11:00

 
رضا سليم (دبي)

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يختتم اليوم تمهيدي «النسخة 23»، من بطولة الإمارات الدولية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة 6 فرق، وبمعدل هانديكاب «10-12»، ويلتقي في الجولة الأخيرة «أبوظبي» مع «بهنسالي» و«بن دري» مع «لامار»، وتتساوى 3 فرق برصيد 4 نقاط، وهي «غنتوت» و«أبوظبي» و«بن دري»، فيما لم تنجح 3 فرق في تذوق طعم الفوز الأول، وهي «أيه إم» و«لامار» و«بهنسالي». 
ويتعامل «أبوظبي» بقيادة فارس اليبهوني مع مواجهة «بهنسالي» بملعب الشيخ زايد الرئيسي بكل قوة، بحثاً عن الفوز الثالث على التوالي، وضمان دخول نصف النهائي، من دون حسابات معقدة، فيما يبحث بهنسالي عن الفوز الأول الذي قد يدفع به في «مربع الكبار»، في محاولة للتمسك بالفرصة الأخيرة، خاصة أن المتصدر يواجه الرابع في الترتيب، والثاني يواجه الثالث، والفائزان يتأهلان إلى المباراة النهائية 4 فبراير المقبل، بينما يلعب الخامس والسادس على «كأس الترضية».
وتأتي مواجهة «بن دري» و«لامار» في الاتجاه نفسه، لأن «بن دري» لديه 4 نقاط من فوزين، و«لامار» من دون نقاط، والفوز يجدد أمله للعب في نصف النهائي، وفي حال خسارة الفرق الثلاثة يكون هناك ركلات ترجيحية لتحديد الصاعد مع الكبار إلى «المربع» بينما فوز أي فريق من الثلاثة يؤمن تأهله، ويلعب الخاسران على المركز الخامس

الإمارات
البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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