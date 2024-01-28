لوكشلدير بطل «الماستر» في «الإمارات للموتوسيرف»

أبوظبي (الاتحاد)



سجلت بطولة الإمارات للموتوسيرف، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، نجاحاً كبيراً، من خلال المستويات الفنية المتقدمة التي ظهر بها المتسابقون في الفئات الخمس التي تضمنها برنامج البطولة، والمشاركة الكبيرة التي وصلت إلى أكثر من 40 متسابقاً، وأقيمت المنافسات على مياه كورنيش كاسر الأمواج بالعاصمة أبوظبي.

ويشتمل مهرجان أبوظبي البحري، الذي يقام برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على 15 بطولة ونشاطاً وفعالية وسباقات تراثية وحديثة، وأنشطة بحرية متنوعة.

وسجل متسابقو الكويت والتشيك حضورهم الكبير في بطولة الإمارات للموتوسيرف على منصة التتويج، وذلك من خلال حصد المراكز الثلاثة الأولى، حيث تصدر التشيكي أليكس لوكشلدير فئة الماستر، وحل مواطنه ماتياس ثانياً، وذهب المركز الثالث إلى الكويتي حماد الحداد.

وفي فئة «الجونيور»، ذهب المركز الأول إلى الكويتي فارس رمضان، وحل ثانياً مواطنه حماد الحداد، وجاء ثالثاً التشيكي دينيس كوليش، وسيطر متسابقو الكويت على المراكز الثلاثة الأولى لفئة «الشالينجر»، وحصل فارس رمضان على المركز الأول، وحل ثانياً حسن بو عباس، وجاء ثالثاً مبارك الفاضل.

وتصدر الكيني ديان نيكولاس فئة «روكيز»، وحل ثانياً عبيد محمد الهاملي، وحل ثالثاً علي سعيد الحميري، ونالت التيشكية ليندا لوكشلدير المركز الأول في فئة السيدات، وحصلت البلغارية آنا شيلتوفا على المركز الثاني، ونالت مارتينا لوكشلدير المركز الثالث، وأقيمت المنافسات على مرحلتين الأولى صباحية والثانية في المساء.

توج الفائزين بالمراكز الأولى ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، والذي أشاد بالتنافس القوي بين المتسابقين على المراكز الأولى، وبالحماس الكبير الذي خاضوا به البطولة في فئاتها الخمس، مشيراً إلى أن الأجواء المثالية، والتنظيم الاحترافي ساعد المشاركين على تقديم أفضل المستويات الفنية.

وقال: رغم حداثة هذه الرياضة فإنها تجد الاهتمام من ممارسيها بشكل جديد، من خلال حرصهم على المشاركة في كل البطولات، مما جذب إليها أعداداً من المتسابقين الطموحين لخوض تحدياتها.

وأضاف: منحت فعاليات وبطولات وأنشطة مهرجان أبوظبي البحري، محبي الرياضات البحرية التراثية التقليدية والحديثة، الفرصة للتفاعل مع هواياتهم في أجواء تنافسية، مما أسهم في بث روح إيجابية جيدة تقود إلى أهداف ورسالة المهرجان بشكل متميز.

