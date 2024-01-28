الحبتور إلى نهائي «فضية البولو» بـ«العلامة الكاملة»



دبي (الاتحاد)



تأهل «الحبتور» إلى نهائي كأس دبي الفضية للبولو، المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، ويقام الختام 3 فبراير المقبل، وجاء صعود «الحبتور» بعد فوزه على فريق الإمارات بـ10 ونصف مقابل 9 أهداف، ليتصدر الدور الأول بـ«العلامة الكاملة». وطبقاً لنظام البطولة يتأهل المتصدر إلى النهائي مباشرة، وينتظر الفائز من مباراة المركزين الثاني والثالث، فيما يلعب «الرابع» مع الخاسر على «الترضية».

ويلجأ «الإمارات» و«بنجاش» و«ذئاب دبي»، إلى ركلات الترجيح لحسم الترتيب النهائي للدور الأول، بعدما تساوت في النقاط، حيث فاز «ذئاب دبي» على «بنجاش» 7 مقابل 6 أهداف ونصف.

وأعرب محمد الحبتور كابتن «الحبتور»، عن سعادته بالفوز على «الإمارات»، مشيداً بأداء الفريقين، وقال: المباراة «نهائي مبكر»، لما يتمتع به الفريقان من مستوى متميز، وأداء ثابت طوال البطولة.