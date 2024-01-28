الكرة تنقل حكماً إلى المستشفى!



برلين (د ب أ)



نُقل الحكم المساعد الذي شارك في إدارة مباراة فولفسبورج وكولن في الدوري الألماني لكرة القدم إلى المستشفى، بعد اصطدام الكرة بوجهه عن طريق الخطأ.

صرح حكم الساحة زورن شتوركس عبر قناة سكاي: «الحكم المساعد بحالة جيدة، ولكنه نُقل إلى المستشفى، ليكون تحت الملاحظة».

وأصيب الحكم المساعد ثوربن سيوير، بعد مرور 14 دقيقة، عندما شتت ماكس فينكجرافي مدافع كولن الكرة بالخطأ في وجهه.

من جانبه، قال تيمو شولتس مدرب كولن: «أتمنى للحكم المساعد أن يكون بأفضل حال، وأن يتعافى سريعاً، لقد لاحظت وهو يغادر الملعب أنه غير قادر على النظر إلى الأمام».

وتوقفت المباراة 15 دقيقة بسبب هذه الواقعة، حيث تلقى الحكم المساعد بعض الإسعافات الأولية على مقاعد البدلاء، حتى تم استبداله بالحكم الرابع نيكولاس فينتر.

وبعدها استفسر المذيع الداخلي للملعب من الجمهور عن وجود شخص بين الحاضرين، يحمل رخصة حكم، حتى تقدم توبياس كرول لاعب فولفسبورج السابق الذي يبلغ 32 عاماً ليتولى المهمة.

وكرول هو حارس مرمى، ويعمل مديراً رياضياً لنادي إم تي في جيفهورن أحد الفرق المجاورة لملعب فولفسبورج.

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي باسم الحكام أليكس فيويرهيردت: «إذا لم نكن نعثر على حكم في الملعب لاستكملنا اللقاء من دون حكم رابع».