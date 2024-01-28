«كرنفال القابضة» يستضيف أساطير كرة السلة الأميركية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف «كرنفال القابضة» المجتمعي، الذي تنظمه «القابضة» (ADQ) في منتزه خليفة بأبوظبي، أسطورتي الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA) جيمس ورثي، الملقب بـ «Big Game James»، ولاماركوس الدريدج الملقب بـ «Dangerous Low-post Scorer.

وينضم أسطورتا كرة السلة الأميركية إلى الحضور في منطقة مشجعي الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA)، التي تشهد بطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية (NBA 3×3، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة، بما في ذلك مشاهدة فانكو بوب مجسم شخصيات الرابطة، وعروض سلام دانك، والعديد من الأنشطة الأخرى التي توفر تجارب تفاعلية شيقة وممتعة لعشاق كرة السلة من جميع الأعمار، كما ستوفر أيضاً حلقات تدريبية للأطفال من مختلف الاعمار.

ويتضمن كرنفال «القابضة» (ADQ) المجتمعي، الذي يختتم فعالياته اليوم مجموعة متنوعة من الفقرات الترفيهية، والعروض المباشرة التي توفر تجارب متميزة وممتعة للحضور.