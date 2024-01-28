7 ألعاب تدشن منافسات «بارالمبية غرب آسيا»

رضا سليم (الشارقة)

افتتح الشيخ محمد بن سعود القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، منافسات النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، بنادي الثقة للمعاقين، خلال حفل الافتتاح، بمشاركة 513 رياضياً من 11 دولة، و454 من اللجنة التنفيذية والحكام والمتطوعين ويتنافسون في 7 رياضات، وتستمر المنافسات حتى 3 فبراير المقبل.

وحضر حفل الافتتاح، الأمير فهد بن جلوي آل سعود، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي والدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، والدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ومحمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية وعبدالعزيز باعشن، الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأحمد سالم المظلوم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة.

وقدم الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لرعايته الدورة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، واهتمام وحرص سموه الدائم بذوي الإعاقة، مؤكداً أن استضافة إمارة الشارقة للدورة تترجم المكانة التي حققتها الشارقة في دعم فئة ذوي الإعاقة، انطلاقاً من ثوابت وقيم إمارة تضع الإنسان مرتكزاً لمختلف برامجها وأهدافها لتشكل نموذجاً يحتذى في الاستثمار بالإنسان، وتعزيز مكانة كل فرد فيها ومنحه كامل حقوقه.

وأضاف: «توفر المرافق الرياضية عالية المستوى وتضافر جهود وإمكانيات جميع المعنيين في الإمارة ومهاراتهم العالية، أتاح لنا تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية ومنها هذا الحدث الكبير الذي سنشهد منافساته بدءاً من اليوم، بما يبرز الوجه الحضاري والتطور الذي تشهده الدولة وإمارة الشارقة في جميع المجالات».

وأثنى الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، على الجهود التي تقوم بها اللجنة المنظمة لتسهيل مشاركة الوفود والضيوف، وتوفير جو رياضي أخوي، موجهاً الشكر إلى إدارة نادي الثقة للمعاقين والكوادر التنظيمية الذين يبذلون الجهد لإنجاح هذا الحدث.

وقدم البطل الإماراتي محمد القايد الحمادي قسم اللاعبين، وقدم أحمد محمد حسن الحمادي قسم الحكام.

وشهد الحضور، في نهاية حفل الافتتاح، أوبريت «نحن نقدر»، وهو من فكرة وإشراف أحمد سالم المظلوم السويدي، رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة، كلمات عبدالله الشحي، أداء طالبات مدرسة الأندلس للتعليم الأساسي.