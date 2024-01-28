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الرياضة

بايرن ميونيخ.. «نكسة جديدة»!

بايرن ميونيخ.. «نكسة جديدة»!
28 يناير 2024 13:53

برلين (أ ف ب)

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تعرّض بايرن ميونيخ بطل ألمانيا إلى نكسة جديدة، بعدما عانى نجمه الفرنسي كينجسلي كومان من إصابة قوية في الركبة، مما يبعده عن الملاعب «لأسابيع عدّة»، ذلك في المباراة التي فاز بها الفريق «البافاري» على جاره أوجسبورج 3-2 في الدوري الألماني لكرة القدم.
وخرج ابن الـ 27 عاماً في الدقيقة 26 فيما وصف المدرب توماس توخل الإصابة بالـ «صعبة جداً».
وأضاف توخل بعد نهاية المباراة قائلاً: إنّ الإصابة «في الركبة، يجب أن ننتظر الصور لتخبرنا المزيد، لكن يبدو أن الإصابة خطيرة، لأنها كانت مؤلمة لدرجة استحالة مواصلته اللعب».
وتابع: «نقوم بفحص الأربطة (الركبة) غداً من خلال التصوير»، مشدداً لقناة «سكاي» الرياضية «لا أريد التكهن».
وبات من المؤكد أن يغيب كومان لأسابيع عدّة، ليخسر البايرن جهوده في مباريات حسّاسة مقبلة، أبرزها أمام كل من باير ليفركوزن متصدر الترتيب الحالي في 10 فبراير المقبل ولاتسيو الإيطالي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في 14 منه.
وانضم الدولي الفرنسي إلى قائمة كبيرة من الغياب في صفوف النادي البافاري، ذلك إلى جانب مواطنه دايو أوباميكانو، ويوزوا كيميش، والنمساوي كونراد لايمر، وسيرج جنابري، فيما يغيب المغربي نصير مزراوي، والسنغالي بونا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، والكوري الجنوبي مين-جاي كيم الموجود مع بلاده في قطر لخوض كأس آسيا.
وشرح المدير الرياضي لبايرن كريستوف فروند: «من الواضح أنها ضربة كبيرة، لكن من معرفتي بكينجسلي، سيعود بشكل أقوى، نتمنى له التعافي السريع».
وشارك كومان في 24 مباراة مع البايرن هذا الموسم، مسجلاً خمسة أهداف، كما يُعد من العناصر الأساسية في تشكيلة المنتخب الفرنسي تحت قيادة ديدييه ديشامب.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
كينجسلي كومان
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