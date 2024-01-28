العروبة يُكمل بدر انتصاراته بـ «الفوز 14» في «الأولى»

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

احتفل العروبة بإكمال بدر انتصاراته في «دوري الدرجة الأولى»، بالفوز الـ 14 على حساب ضيفه دبا الحصن 2-1، في قمة مباريات «الجولة 18» وبداية انطلاق الدور الثاني، التي شهدت تسجيل 31 هدفاً رفعت إجمالي أهداف الدوري إلى 415 هدفاً في 144 مباراة، بمعدل 2.8 هدف في المباراة.

وحسم العروبة مواجهة القمة أمام ضيفه دبا الحصن «الوصيف» بفضل هدفي الحساني تامبورا في الدقيقة الأولى، ومهند خميس في الدقيقة 17، فيما سجل بولينج ديمبل هدف الحصن الوحيد في الدقيقة 15، ليرفع العروبة رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة، مقابل بقاء دبا الحصن في مركز الوصافة برصيد 34.

واحتفظ الظفرة بمركزه الثالث برصيد 32 نقطة بتعادله أمام ضيفه الجزيرة الحمراء 2-2، وسجل لأصحاب الأرض وليد عمبر في الدقيقة 46، وبيدرو بافلوف 63، فيما أحرز هدفي الجزيرة الحمراء فيتور ريتشارد في الدقيقة 21، وعلي صنقور 78.

وقلص الحساني تامبورا مهاجم العروبة فارق صدارة الهدافين إلى هدف واحد، بعدما نجح في افتتاح التسجيل لفريقه في الدقيقة الأولى لمباراة دبا الحصن، ليرفع رصيده الشخصي إلى 11 هدفاً مقابل 12 للانجليزي توناني أفوب مهاجم الظفرة والصائم عن التسجيل في مباراة الجزيرة الحمراء 2-2.

وفرض جمهور العروبة المتصدر، و«فارس الظفرة» صاحب المركز الثالث، على مدرجات دوري الدرجة الأولى بفضل المساندة المستمرة لفريقهما، بعدم دعم الأول فريقه لتعزيز صدارته لترتيب الدوري والمحافظة على سجله خالياً من الخسارة في 17 مباراة على التوالي، فيما دعم أنصار «فارس الظفرة» فريقهم في المباراة أمام الجزيرة الحمراء 2-2.

وبعيداً عن سباق الصدارة، استعاد يونايتد المركز الرابع في ترتيب دوري الدرجة الأولى، بفوزه العريض على حساب ضيفه مصفوت 4-0 في المباراة التي جمعت الفريقين السبت على مدينة دبي الرياضية، في ختام «الجولة 18» لانطلاق الدور الثاني والتي شهدت تفوق الفجيرة على سيتي 4-3، والتعاون أمام مسافي 3-1، وفوز الذيد على الرمس 3-0.

وحسم يونايتد المواجهة أمام ضيفه مصفوت منذ الشوط الأول بفضل رباعية بابي باكاري في الدقيقة 2، موسى أودراجو في الدقيقة 27، ولويس مارسليو بهدفين في الدقيقتين 34 و41، ليرفع يونايتد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع متفوقاً بفارق نقطة على منافسيه العربي «الخامس»، دبا «السادس»، والفجيرة «السابع»، فيما بقي مصفوت برصيد 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الخامس عشر.

ترتيب فرق الصدارة

العروبة 45 نقطة

دبا الحصن 34

الظفرة 32

يونايتد 27

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ترتيب الهدافين

12: توناني أفوب «الظفرة»

11: الحساني تامبورا «العروبة»

10: الفوسيني جاساما «مصفوت»

10: لويس مارسيلو «يونايتد»