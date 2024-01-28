«جودو الإمارات» يشارك في «باريس جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم منتخب الجودو مشاركته في بطولة البرتغال «جراند بري»، وأقيمت بمدينة أوديفيلاس، بإشراف الاتحاد الدولي، وبلغت جوائزها 100 ألف يورو، بمشاركة 90 دولة، من بينها 5 منتخبات عربية «الإمارات، والمغرب، ومصر، والجزائر، ولبنان».

ومثل المنتخب 4 لاعبين في السباق إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وشارك في ختام منافسات الوزن الثقيل جريجوري أرام في مواجهة الفرنسي هيربيير تيو في وزن تحت 90 كجم، ونجح لاعبنا في ترجيح كفته بفوز خاطف «وزاري»، ليتأهل لملاقاة ماسيدو رافائيل في الدور الثاني.

فيما لعب معروف عمر مباراته الأولى ضمن «تمهيدي» وزن فوق 100 كجم، مع الفائز من مباراة الفنزويلي أميزكيتا لويس والألماني كوني لوسيني، قبل سفر بعثة منتخبنا إلى فرنسا للمشاركة في «باريس جراند سلام» من 2 إلى 4 فبراير المقبل، ضمن برنامج الإعداد لـ«أولمبياد باريس»، وتعد البطولة «بروفة» لدورة الألعاب الصيفية المقررة في يوليو، وتشهد مشاركة 372 لاعباً ولاعبة بالتساوي، حسب تصنيفهم من مختلف الدول، من بينهم «جودو الإمارات».

وتقدمت 111 دولة للمشاركة في «باريس جراند سلام» المقبلة، من بينها 10 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، والبحرين، السعودية، الكويت، قطر، مصر، تونس، لبنان الجزائر، وجيبوتي.

وضمت قائمة مشاركتنا في «باريس جراند سلام» اللاعبتين بشيرات خرودي «وزن تحت 52» وباتسو التان «وزن تحت 57 كجم»، واللاعبين نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم» وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم».

ومع ختام مباريات الجولة قبل الأخيرة لبطولة البرتغال، يقف منتخب اليابان الشاب في الصدارة برصيد 4 ميداليات «ذهبية وفضية وبرونزيتين»، وأوزبكستان وصيفاً بـ3 ميداليات «ذهبيتين وفضية» وكوريا في المركز الثالث برصيد ميداليتين «ذهبية وبرونزية».