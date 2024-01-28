الثلاثاء 30 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جودو الإمارات» يشارك في «باريس جراند سلام»

«جودو الإمارات» يشارك في «باريس جراند سلام»
28 يناير 2024 15:30

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
حمدان بن زايد: التزام الإمارات ثابت بتعزيز التعليم البيئي وتبادل المعرفة والابتكار

اختتم منتخب الجودو مشاركته في بطولة البرتغال «جراند بري»، وأقيمت بمدينة أوديفيلاس، بإشراف الاتحاد الدولي، وبلغت جوائزها 100 ألف يورو، بمشاركة 90 دولة، من بينها 5 منتخبات عربية «الإمارات، والمغرب، ومصر، والجزائر، ولبنان».
ومثل المنتخب 4 لاعبين في السباق إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وشارك في ختام منافسات الوزن الثقيل جريجوري أرام في مواجهة الفرنسي هيربيير تيو في وزن تحت 90 كجم، ونجح لاعبنا في ترجيح كفته بفوز خاطف «وزاري»، ليتأهل لملاقاة ماسيدو رافائيل في الدور الثاني.
فيما لعب معروف عمر مباراته الأولى ضمن «تمهيدي» وزن فوق 100 كجم، مع الفائز من مباراة الفنزويلي أميزكيتا لويس والألماني كوني لوسيني، قبل سفر بعثة منتخبنا إلى فرنسا للمشاركة في «باريس جراند سلام» من 2 إلى 4 فبراير المقبل، ضمن برنامج الإعداد لـ«أولمبياد باريس»، وتعد البطولة «بروفة» لدورة الألعاب الصيفية المقررة في يوليو، وتشهد مشاركة 372 لاعباً ولاعبة بالتساوي، حسب تصنيفهم من مختلف الدول، من بينهم «جودو الإمارات».
وتقدمت 111 دولة للمشاركة في «باريس جراند سلام» المقبلة، من بينها 10 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، والبحرين، السعودية، الكويت، قطر، مصر، تونس، لبنان الجزائر، وجيبوتي.
وضمت قائمة مشاركتنا في «باريس جراند سلام» اللاعبتين بشيرات خرودي «وزن تحت 52» وباتسو التان «وزن تحت 57 كجم»، واللاعبين نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبد اللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم» وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم».
ومع ختام مباريات الجولة قبل الأخيرة لبطولة البرتغال، يقف منتخب اليابان الشاب في الصدارة برصيد 4 ميداليات «ذهبية وفضية وبرونزيتين»، وأوزبكستان وصيفاً بـ3 ميداليات «ذهبيتين وفضية» وكوريا في المركز الثالث برصيد ميداليتين «ذهبية وبرونزية».

الإمارات
الجودو
البرتغال
فرنسا
آخر الأخبار
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
علوم الدار
«الطاقة والبنية التحتية» تُعلن جداول الأوزان والأبعاد للمركبات الثقيلة بالدولة
اليوم 15:23
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تزيد عدد رحلاتها إلى وجهاتها الرئيسية
اليوم 15:00
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
الرياضة
3 ميداليات لـ «قوى أبوظبي» في كأس الاتحاد
اليوم 15:00
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
علوم الدار
5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023
اليوم 14:55
مهرجان «الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل
التعليم والمعرفة
مهرجان «الشارقة للشعر النبطي» ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 14:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©