الريال يفشل في ضم «الكنز الفرنسي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن محاولات ريال مدريد المستميتة من أجل الفوز بصفقة الدولي الفرنسي الشاب ليني يورو (18عاماً) قلب دفاع ليل، ومنتخب تحت 21 سنة، قد باءت بالفشل بعد أن كان خياراً أساسياً للميرينجي هذا الشتاء لتعويض غياب قلبي الدفاع البرازيلي إيدرميليتاو والنمساوي ديفيد ألابا بسبب الإصابة، واحتمال غيابهما حتى نهاية الموسم، بعد أن أجرى كل منهما جراحة الرباط الصليبي.

وذكرت صحيفة «دياريو آس» أن ليني يورو يتألق مع ليل بصورة لافتة هذا الموسم وفي جزء كبير من الموسم الماضي، وأصبح محط أنظار أكثر من نادٍ أوروبي كبير وليس الريال وحده، فهناك أتليتكو مدريد وباريس سان جيرمان أيضاً.

وقالت الصحيفة إن الريال الذي يحرص دائماً عن ضم لاعبين شباب ليكونوا ذخيرة المستقبل، سيكون مضطراً لأن يؤجل محاولاته مع ليني يورو إلى الصيف المقبل، ووقتها ربما يكون اللاعب متاحاً للبيع لأن باولو فونسيكا المدير الفني لليل أكد أنه يحتاجه هذا الموسم، وبالتالي لن ينتقل إلى أي مكان آخر هذا الشتاء.

وأضاف: أتابع سلوكه وتصرفاته في التدريبات، وأنا سعيد جداً بأنه لم يتأثر بالكلام الكثير عن رحيله أو كونه مطلوباً من أندية كبيرة، ولا يشغله هذا الأمر على الإطلاق، وإنما يركز جيداً في عمله مع الفريق، مثلما كان حاله دائماً منذ بداية الموسم، وقبل أن يطلب أحد الحصول على خدماته.

واعترف فونسيكا بأنه من الصعب أن يستوعب لاعب صغير السن مثل يورو هذا الاهتمام الكبير من جانب الأندية الأوروبية الكبيرة، وتعجبني عقليته الناضجة وعدم تأثره وكونه مُركّزاً تماماً وهادئاً، ووصفه بأنه «كنز» بالنسبة للفريق، لما يملكه من موهبة ومهارة ورؤية جيدة وقوة بدنية وقدرة على التقدم خلف المهاجمين وتسجيل الأهداف.