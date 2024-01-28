«الحديريات» تستضيف «هيرو أبوظبي الجبلي» للدراجات الهوائية

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف جزيرة الحديريات، الوجهة الترفيهية والرياضية الرائدة التي طورتها «مُدن» في أبوظبي، النسخة الافتتاحية من سباق هيرو أبوظبي؛ ماراثون الدراجات الجبلية الأصعب والأروع في العالم، والقادم من جبال دولوميت الإيطالية إلى العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير المقبل.

تساهم استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي المرموق، الذي تنظمه شركة «مُدن» بالتعاون مع «هيرو سوديترول دولوميت»، في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مميزة لسباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية (UCI).

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث، المقرر إقامته على مضمار «تريل X»، المُنشأة الحديثة المُخصصة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، راكبي الدراجات من المحترفين والهواة ومحبي هذه الرياضة، لممارسة شغفهم والاستمتاع بممارسة ركوب الدراجات في المسارات الجبلية ووسط المناظر الخلابة لجزيرة الحديريات.

ويُعد سباق هيرو أبوظبي جزيرة الحديريات حدثاً رياضياً بارزاً بعد إدراج سباقي اختراق الضاحية الأولمبي (XCO-Cross Country Olympic ) واختراق الضاحية القصير (XCC-Short Track)، ضمن المنافسات المُؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ويمتد مسار سباق اختراق الضاحية الأولمبي الوعر على مسافة 5.4 كم مع ارتفاع في المسار قدره 70 م، في حين يمتد مسار اختراق الضاحية القصير، المصمم للحركة ذات السرعات العالية، على مسافة 1.2 كيلومتر مع ارتفاع قدره 10 م، وسيتاح لعشاق ركوب الدراجات الجبلية من جميع الأعمار المشاركة في سباقي «الهواة» و«الأطفال»، والمنافسة على ذات المسارات كفائزين محتملين بميداليات أولمبية في المستقبل.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، على أهمية استضافة أبوظبي للحدث العالمي المرتقب، مشيراً إلى أن العاصمة على موعد مع استحقاق عالمي جديد وفريد من نوعه وهو الأول في منطقة الشرق الأوسط، في جزيرة الحديريات الوجهة الأمثل لممارسة الرياضة والفعاليات الترفيهية.

وقال العواني: «يدعم مجلس أبوظبي الرياضي استضافة وتنظيم الحدث الذي يشهد مشاركة نخبة من الدراجين العالميين، إيماناً منا بأهمية الحدث وانعكاس آثاره على تبني نمط حياة صحي، في الوقت الذي تشهد به رياضة الدراجات الهوائية طفرة كبيرة في أبوظبي خصوصاً والإمارات عموماً».

وسيشارك في ماراثون الدراجات الجبلية الأصعب والأروع في العالم، بيتر ساجان، بطل العالم للدراجات على الطرق ثلاث مرات.

وقال ساجان: «ستكون هذه مشاركتي الأولى في ماراثون الدراجات الجبلية، وأنا متحمس لرؤية ما سيؤول إليه هذا التحدي، لا أستطيع أن أتوقع أي شيء حالياً، ولكنني أشعر بالتفاؤل والحماس، أريد الاستمتاع بهذه التجربة الجديدة وأن أقدم كل ما لدي، وفي ضوء التحديات العديدة التي يقدمها هذا السباق، سأحرص على الوصول إلى أبوظبي قبل أيام قليلة من تاريخ السباق للتدرب على المسارات الجبلية».